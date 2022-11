Marc Font repeteix triomf a l’Enducross de Beixalís, per partida doble

Marc Font (PRO), Jordi Morera (EXPERT), Rubén Alves (65cc) i Iu Teixidor (85 cc.), es van proclamar vencedors de la cita (cinquena) que tancava el calendari del Campionat d’Andorra d’Enducross. El meeting, organitzat pels membres del Moto Club les Valls, es va disputar a l’escenari habitual, terreny de l’antic abocador de Beixalís, però en un recorregut completament diferent del de les anteriors curses disputades aquesta mateixa temporada.

El recorregut d’uns 800 metres va agradar als participants

Com és usual abans de cada una de les curses del campionat andorrà d’enducross, els organitzadors es van passar les jornades prèvies a la disputa de la cursa adequant el terreny de l’antic abocador de Beixalís. Una vegada més, en el traçat de gairebé 1 km, es van intercalar obstacles de tota classe. Alguns de naturals, com l’entrada al bosc natural ubicat al voltant del terreny i altres artificials, en forma de salts i pedres d’una grandària considerable.

Marc Font i Jordi Morera van repetir el triomf del meeting del passat mes d’octubre

En les dues mànegues (30’ cadascuna), Marc Font va demostrar que ha arribat a final de temporada en plena forma. Va dominar des de la mateixa sortida les dues mànegues que es van disputar. El seu germà Miquel es va situar en la segona posició mentre que el principal responsable de l’organització, Basilio Alves, aquesta vegada es va animar a córrer i va assolir el tercer lloc del podi de la categoria PRO.

Jordi Morera, va encapçalar la categoria EXPERT amb claredat, Roger Troquet i Jordi Miró van intentar seguir el seu ritme, però no ho van aconseguir.

Els tres pilots de les categories inferiors van disputar les mànegues en conjunt, demostrant que tenen facultats per a continuar progressant amb l’ajuda necessària.

El joveníssim Iu Teixidor (8 anys) va ser l’únic líder de la primera mànega, va protagonitzar una sortida impecable i va anar engrandint a cada volta la diferencia respecte els seus rivals, amb un ritme molt regular. La segona no es va desenvolupar de la mateixa manera, així ho explicava: “Em vaig enganxar en el moment de la sortida i vaig quedar endarrerit. Avançar en aquest traçat no és fàcil.” Cal esmentar que Iu s’ha desplaçat dues vegades des de Girona fins a Andorra per a competir en un esport en el que hi porta 4 anys.

L’altre protagonista entre els joves va ser Rubèn Alves (12 anys), guanyador de la segona mànega i comentava: “Estic molt content, era la primera cursa que feia amb la moto de 85 cc. i m’ha agradat molt”.

Marc Font, ja pensa en el 2023

Quan la majoria de pilots estan pensant en fer una pausa després de completar la temporada, Marc Font, manifesta que s’agafarà les últimes curses d’aquest 2022 com a preparació de l’any vinent: “Aquest mateix mes tinc a l’agenda una cursa de resistència la setmana que ve i l’Endurroc (cursa d’enduro) a la següent. Després de les festes vindran les curses de l’ICE Gladiators i intentarem continuar actius per a arribar als campionats de Hard Enduro (España i Mundial) en la millor “posada a punt” tant meva com de la moto. Sens dubte el projecte és molt ambiciós, però crec que val la pena aprofitar l’experiència que hem acumulat aquest any”.

Classificació Enducross (5) de Beixalís

PRO. 1. Marc Font, 2. Miquel Font, 3. Basilio Alves, 4. Bruno Morgira.

EXPERT. 1. Jordi Morera 2. Roger Troquet, 3. Jordi Miro, 4. Pako Cuevas, 5. Enric Ruiz, 6. Marc Armengol.

65cc. 1. Iu Teixidor. 85cc. 1. Rubèn Alves.