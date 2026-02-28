Roux Bcn, les croquetes de Barberà del Vallès que sedueixen el món de la restauració

De fer sopars privats de casa en casa a oferir croquetes gurmet a desenes de bars i restaurants de Catalunya: així va néixer Roux Bcn, l’empresa d’Ana Cebrián i Robert Mir, que es van conèixer treballant al restaurant TunaTeca Balfegó, a la Diagonal de Barcelona. L’empresa es va fundar el 2024 en un obrador a Barberà del Vallès, l’opció més econòmica que van trobar, amb els estalvis que havien aconseguit fent sopars privats mentre treballaven al restaurant. Avui, Roux Bcn s’ha consolidat com un negoci especialitzat en croquetes gurmet per al canal Horeca, amb la mirada posada en un futur clar: convertir-se en referent nacional de les croquetes gurmet.
La història de Roux Bcn arrenca quan en un sopar privat, un dels plats eren croquetes. Aleshores un dels participants, a part de gaudir d’aquella croqueta en aquell moment, treballava per una vermuteria anomenada Platillo Volador, al Clot. “Ens va comentar que l’amo de la vermuteria estava buscant un nou proveïdor de croquetes i que les nostres li havien semblat excepcionals”, explica a VIA Empresa Cebrián.
Roux Bcn vol convertir-se en referent nacional de les croquetes gurmet
Cebrian i Mir van acceptar la proposta, però com que no disposaven d’infraestructura pròpia, van aprofitar les instal·lacions del restaurant de la família de Cebrián, el Restaurant Sant Joan, a Esplugues de Llobregat. A mesura que les croquetes generaven expectatives i la demanda augmentava, el negoci va començar a créixer, fet que els va empènyer a buscar noves solucions per a continuar ampliant la producció.
Nou obrador i finançament per revolucionar el sector Horeca
D’aquesta manera, l’any 2024, els emprenedors es van traslladar a un obrador a Barberà del Vallès per a dedicar-se exclusivament a Roux Bcn i oferir croquetes artesanes elaborades amb tècniques d’alta cuina pensades per al canal Horeca. Aquestes croquetes ajuden restaurants, bars i vermuteries a reduir temps, costos i minves. “Havíem trobat un local on treballar, però ens faltava un quartet fred per a la manipulació d’aliments, i gràcies a un crèdit de MicroBank de 15.000 euros vam poder finançar aquestes instal·lacions”, apunta la cofundadora.
Actualment, compten amb 15 clients del canal Horeca a Catalunya, entre els quals destaquen el seu primer client, la vermuteria Platillo Volador al Clot, i Pecado Burgers, una guingueta a Castelldefels. La seva oferta abasta des de croquetes de pollastre estil tailandès fins a gamba vermella o calamar en la seva tinta. Cada croqueta se serveix en racions de 20, 30 o 40 grams, amb preus que van de 0,30 euros a 0,68 euros la unitat.
Roux Bcn estrenarà botiga i venda en línia l’any 2026
Fa un parell de mesos van participar en una fira gastronòmica i es van adonar que havien d’obrir el canal B2C (d’empresa a consumidor): “La gent volia comprar croquetes per a gaudir-les a casa”, explica la cofundadora. Arran d’això, els emprenedors van decidir impulsar una botiga al mateix obrador, que, si tot va segons el previst, obrirà les portes durant aquest 2026. Paral·lelament, també volen posar en marxa un e-commerce (compravenda de béns i serveis a través d’internet).
L’empresa emergent catalana preveia arribar als 120.000 euros de volum de facturació abans de tancar-se el 2025 i als 150.000 el 2026
L’empresa emergent catalana, que va tancar el 2024 amb una facturació de 60.000 euros i preveu arribar als 120.000 el 2025 (abans del tancament de l’any) i als 150.000 euros el 2026, els agradaria “tancar algun acord amb una distribuïdora o una empresa de distribució alimentària de congelats” que els permeti expandir-se arreu d’Espanya i, fins i tot, d’Europa. Assenyala que una de les seves principals limitacions és que “no som comercials ni una empresa de distribució”, fet que els dificulta tota la part logística.
Per aquest motiu, Cebrián afirma que un dels objectius prioritaris “és trobar un soci estratègic”, sigui una distribuïdora o un gran càtering, que els pugui donar l’impuls necessari per a fer créixer el projecte. “A més, segurament necessitarem una persona que pugui atendre el públic i també ens farà falta algú dins la cuina donant suport”, conclou.
