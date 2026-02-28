El pèl·let: una bona opció sostenible per a escalfar la llar

En els darrers anys, el pèl·let de fusta s’ha convertit en un dels combustibles més utilitzats per a la calefacció en habitatges. Les estufes i calderes de pèl·let han anat guanyant popularitat com a alternativa més sostenible i, sovint, més econòmica que els sistemes tradicionals. Però d’on prové i fins a quin punt és recomanable?
El pèl·let és un combustible sòlid en forma de petits cilindres, habitualment de 6 a 8 mm de diàmetre, elaborat a partir de restes de fusta premsada, com serradures i encenalls. No incorpora químics ni coles: es manté compacte gràcies a la lignina, una substància natural present en la fusta que actua com a aglomerant quan s’escalfa durant el procés de fabricació.
El pèl·let s’obté principalment de:
- Residus de la indústria de la fusta, com fàbriques de mobles o serradores.
- Biomassa forestal procedent d’esporgues, neteges de boscos i troncs de baix valor comercial.
Aquesta reutilització de recursos el converteix en un producte altament sostenible, ja que aprofita materials que, altrament, es desaprofitarien o es deixarien podrir.
És recomanable una xemeneia o estufa de pellet?
En molts casos, sí. Les estufes de pèl·let són actualment una de les opcions de calefacció més eficients i netes dins del sector de la biomassa. Són especialment recomanables en habitatges mitjans o petits, o com a complement de calefacció en cases més grans.
Tanmateix, la decisió depèn de diversos factors: disponibilitat de pèl·let a la zona, qualitat del producte, espai per a emmagatzematge, pressupost i necessitats de calefacció.
Avantatges del pellet
1. Rendiment energètic alt
Les estufes de pèl·let tenen un rendiment que se sol situar entre el 85% i el 95%, molt superior al de moltes xemeneies de llenya.
2. Energia renovable i sostenible
Es considera un combustible neutre en emissions de CO₂, ja que la fusta allibera el mateix carboni que absorbeix durant el creixement.
3. Estalvi econòmic
El pèl·let sol ser més econòmic que el gasoil, i en molts casos més barat o estable que la llenya. El preu del sac pot variar, però normalment és competitivament baix.
4. Gran autonomia i control
Les estufes de pèl·let són automàtiques:
- permeten programar horaris,
- regular la temperatura,
- i mantenen una combustió constant.
5. Poc residu
Generen molt poca cendra, facilitant la neteja i manteniment.
6. Seguretat
La combustió és controlada electrònicament i la càrrega del pèl·let és progressiva, cosa que redueix riscos.
Inconvenients del pellet
1. Dependència d’energia elèctrica
Les estufes de pèl·let necessiten electricitat per a funcionar (encès, ventiladors, caragol d’alimentació). En cas de tall elèctric, deixen de funcionar.
2. Soroll
Els ventiladors i el motor poden generar un cert soroll, que pot incomodar algunes persones.
3. Emmagatzematge
Cal un espai sec per a guardar sacs de pèl·let, ja que absorbeix humitat amb facilitat.
4. Cost inicial
La instal·lació i compra d’una estufa de pèl·let poden ser més costoses que una xemeneia tradicional de llenya.
5. Qualitat variable
Hi ha pèl·lets de molta i poca qualitat. Un pèl·let mediocre pot generar més residus i menys rendiment.