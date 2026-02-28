El pèl·let: una bona opció sostenible per a escalfar la llar

By:
On:
In: Medi Ambient
Pèl·let cremant en una estufa (Getty Images)
Pèl·let cremant en una estufa (Getty Images)

En els darrers anys, el pèl·let de fusta s’ha convertit en un dels combustibles més utilitzats per a la calefacció en habitatges. Les estufes i calderes de pèl·let han anat guanyant popularitat com a alternativa més sostenible i, sovint, més econòmica que els sistemes tradicionals. Però d’on prové i fins a quin punt és recomanable?

El pèl·let és un combustible sòlid en forma de petits cilindres, habitualment de 6 a 8 mm de diàmetre, elaborat a partir de restes de fusta premsada, com serradures i encenalls. No incorpora químics ni coles: es manté compacte gràcies a la lignina, una substància natural present en la fusta que actua com a aglomerant quan s’escalfa durant el procés de fabricació.

El pèl·let s’obté principalment de:

  • Residus de la indústria de la fusta, com fàbriques de mobles o serradores.
  • Biomassa forestal procedent d’esporgues, neteges de boscos i troncs de baix valor comercial.

Aquesta reutilització de recursos el converteix en un producte altament sostenible, ja que aprofita materials que, altrament, es desaprofitarien o es deixarien podrir.



És recomanable una xemeneia o estufa de pellet?

En molts casos, sí. Les estufes de pèl·let són actualment una de les opcions de calefacció més eficients i netes dins del sector de la biomassa. Són especialment recomanables en habitatges mitjans o petits, o com a complement de calefacció en cases més grans.

Tanmateix, la decisió depèn de diversos factors: disponibilitat de pèl·let a la zona, qualitat del producte, espai per a emmagatzematge, pressupost i necessitats de calefacció.



Avantatges del pellet

1. Rendiment energètic alt
Les estufes de pèl·let tenen un rendiment que se sol situar entre el 85% i el 95%, molt superior al de moltes xemeneies de llenya.

2. Energia renovable i sostenible
Es considera un combustible neutre en emissions de CO₂, ja que la fusta allibera el mateix carboni que absorbeix durant el creixement.

3. Estalvi econòmic
El pèl·let sol ser més econòmic que el gasoil, i en molts casos més barat o estable que la llenya. El preu del sac pot variar, però normalment és competitivament baix.

4. Gran autonomia i control
Les estufes de pèl·let són automàtiques:

  • permeten programar horaris,
  • regular la temperatura,
  • i mantenen una combustió constant.

5. Poc residu
Generen molt poca cendra, facilitant la neteja i manteniment.

6. Seguretat
La combustió és controlada electrònicament i la càrrega del pèl·let és progressiva, cosa que redueix riscos.



Inconvenients del pellet

1. Dependència d’energia elèctrica
Les estufes de pèl·let necessiten electricitat per a funcionar (encès, ventiladors, caragol d’alimentació). En cas de tall elèctric, deixen de funcionar.

2. Soroll
Els ventiladors i el motor poden generar un cert soroll, que pot incomodar algunes persones.

3. Emmagatzematge
Cal un espai sec per a guardar sacs de pèl·let, ja que absorbeix humitat amb facilitat.

4. Cost inicial
La instal·lació i compra d’una estufa de pèl·let poden ser més costoses que una xemeneia tradicional de llenya.

5. Qualitat variable
Hi ha pèl·lets de molta i poca qualitat. Un pèl·let mediocre pot generar més residus i menys rendiment.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]