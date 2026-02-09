Junts per la Seu porta al ple una moció per a millorar la mobilitat universitària del jovent del Pirineu

El grup municipal de Junts per la Seu defensarà al ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell d’aquest dilluns una moció amb l’objectiu de millorar la mobilitat de l’estudiantat universitari, una qüestió clau per a garantir la igualtat d’oportunitats i la cohesió territorial. Junts per la Seu alerta que l’accés a l’educació superior en condicions d’equitat continua sent un repte per als joves de la Seu i de l’Alt Urgell. Actualment, l’única oferta universitària presencial a la ciutat es limita a les 40 places per curs d’INEFC Pirineus, fet que obliga la gran majoria d’estudiants que volen fer estudis universitaris presencials a marxar fora de la comarca per a cursar-los.
Segons el grup municipal, aquesta mobilitat no és una elecció voluntària, sinó una conseqüència directa de la manca d’oferta universitària al Pirineu. La major part de l’estudiantat es desplaça a ciutats com Barcelona, Bellaterra, Lleida, Girona, Vic o Tarragona, assumint costos econòmics i de temps molt superiors als dels estudiants de zones metropolitanes.
Tot i que existeixen connexions amb Barcelona i Lleida mitjançant transport públic amb abonaments assequibles, Junts per la Seu denuncia problemes recurrents de capacitat i accessibilitat, així com l’absència total de connexions directes amb altres ciutats i campus universitaris de referència com Bellaterra, Girona, Vic i Tarragona. Alhora, els ajuts existents per a l’estudiantat universitari de les comarques de muntanya només arriben a un nombre molt limitat de famílies i no resolen el problema de fons.
Per aquest motiu, la moció insta el Govern de la Generalitat a garantir serveis d’autobús directe entre la Seu d’Urgell i els principals campus universitaris del país, amb especial atenció als desplaçaments dels caps de setmana, tarifes assequibles per a l’estudiantat i horaris adaptats als calendaris acadèmics. Junts per la Seu defensa que garantir la mobilitat universitària és una política imprescindible per a evitar que el futur del jovent depengui del codi postal i per a lluitar contra el despoblament del Pirineu. Cal destacar que aquesta petició també s’ha registrat, recentment, al Parlament de Catalunya a través del diputat i portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega.
Suport al català com a llengua oficial de la Unió Europea
En el mateix ple, el grup municipal també presentarà una moció de suport als ajuntaments de la Catalunya Nord en la seva demanda perquè el català sigui reconegut com a llengua oficial de la Unió Europea. La iniciativa vol reconèixer la solidaritat mostrada històricament per les institucions nord-catalanes amb la Catalunya Sud i reafirmar el compromís de treballar conjuntament, de nord a sud del Pirineu, per a fer del català una eina de cohesió cultural, social i econòmica.
Amb aquestes dues propostes, Junts per la Seu reafirma el seu “compromís amb el futur del jovent, la defensa de la llengua catalana i una visió de país basada en la igualtat d’oportunitats i la cooperació entre territoris”.
1 comentari
