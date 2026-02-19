Què és un arbre geek?

Un arbre geek és una representació visual —normalment en forma d’arbre genealògic, diagrama o mapa conceptual— que mostra les relacions, influències o connexions entre elements de la cultura geek: tecnologia, videojocs, sèries, pel·lícules, sagues de fantasia i ciència-ficció, llenguatges de programació, gadgets, etc.
A diferència d’un arbre genealògic tradicional, no se centra en persones, sinó en com diferents obres, tecnologies o universos imaginaris s’han anat influenciant entre si. És una manera divertida i alhora analítica d’entendre la història i l’evolució del món geek.
Un arbre geek sol constar de:
1. Arrel
El punt de partida: un tema general (per exemple, “videojocs”, “informàtica”, “fantasia èpica”, “Star Wars”…).
2. Branques principals
Les categories o grans línies de desenvolupament:
- Gèneres (RPG, FPS, estratègia…)
- Corrents tecnològiques (intel·ligència artificial, maquinari, internet)
- Universos narratius (Marvel, Tolkien, Star Trek)
- Famílies de llenguatges de programació
3. Subbranques o nodes
Cada element específic: videojocs emblemàtics, autors, tecnologies, consoles, sagues, protocols, etc.
4. Connexions transversals
Línies que indiquen influències, derivacions o relacions curioses:
- “Aquest joc es va inspirar en aquest altre”
- “Aquest llenguatge deriva d’aquest predecessor”
- “Aquesta sèrie és un spin-off d’aquella”
En resum, un arbre geek és una combinació de creativitat, història i passió per la cultura tecnològica i friki.
El concepte comença a popularitzar-se a partir dels anys 2000-2010, coincidint amb:
- L’expansió d’internet i els fòrums especialitzats, on aficionats creaven diagrames per a explicar l’origen de videojocs, de sagues o de llenguatges de programació.
- La cultura wiki, que animava a ordenar coneixement i representar-lo visualment.
- L’humor i la identitat geek, que adoptaven formats com infografies, mems i mapes conceptuals.
Amb el temps, diversos creadors de contingut, divulgadors i artistes gràfics van començar a fer i compartir els seus propis arbres, convertint-los en peces habituals de la iconografia geek.
Crear-ne un és relativament senzill i alhora molt personal:
1. Escollir un àmbit o temàtica
Exemples:
- “Evolució de les consoles”
- “Famílies de llenguatges de programació”
- “Univers cànon de The Legend of Zelda”
- “Influències literàries de la fantasia moderna”
2. Recopilar informació
Llegir, investigar cronologies, buscar influències o connexions. Sovint s’utilitzen fonts com blogs, wikis, documentals i entrevistes.
3. Organitzar els elements de forma jeràrquica
Decidir quines són les arrels, les branques, les subbranques i les interconnexions.
4. Representar-lo gràficament
Es pot fer amb:
- Paper i llapis
- Software de diagrames (Lucidchart, Miro)
- Programari gràfic (Illustrator, Inkscape)
- Aplicacions de mapes mentals
5. Personalització
La gràcia d’un arbre geek és que pot incloure:
- Icones
- Logos
- Dates
- Colors temàtics
- Referències internes per a fans
