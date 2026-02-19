Què és un arbre geek?

By:
On:
In: Tecnologia
Un arbre geek se centra en com diferents obres, tecnologies o universos imaginaris s’han anat influenciant entre si (Getty Images)
Un arbre geek se centra en com diferents obres, tecnologies o universos imaginaris s’han anat influenciant entre si (Getty Images)

Un arbre geek és una representació visual —normalment en forma d’arbre genealògic, diagrama o mapa conceptual— que mostra les relacions, influències o connexions entre elements de la cultura geek: tecnologia, videojocs, sèries, pel·lícules, sagues de fantasia i ciència-ficció, llenguatges de programació, gadgets, etc.

A diferència d’un arbre genealògic tradicional, no se centra en persones, sinó en com diferents obres, tecnologies o universos imaginaris s’han anat influenciant entre si. És una manera divertida i alhora analítica d’entendre la història i l’evolució del món geek.



Un arbre geek sol constar de:

1. Arrel

El punt de partida: un tema general (per exemple, “videojocs”, “informàtica”, “fantasia èpica”, “Star Wars”…).



2. Branques principals

Les categories o grans línies de desenvolupament:

  • Gèneres (RPG, FPS, estratègia…)
  • Corrents tecnològiques (intel·ligència artificial, maquinari, internet)
  • Universos narratius (Marvel, Tolkien, Star Trek)
  • Famílies de llenguatges de programació



3. Subbranques o nodes

Cada element específic: videojocs emblemàtics, autors, tecnologies, consoles, sagues, protocols, etc.



4. Connexions transversals

Línies que indiquen influències, derivacions o relacions curioses:

  • “Aquest joc es va inspirar en aquest altre”
  • “Aquest llenguatge deriva d’aquest predecessor”
  • “Aquesta sèrie és un spin-off d’aquella”

En resum, un arbre geek és una combinació de creativitat, història i passió per la cultura tecnològica i friki.



El concepte comença a popularitzar-se a partir dels anys 2000-2010, coincidint amb:

  1. L’expansió d’internet i els fòrums especialitzats, on aficionats creaven diagrames per a explicar l’origen de videojocs, de sagues o de llenguatges de programació.

  2. La cultura wiki, que animava a ordenar coneixement i representar-lo visualment.

  3. L’humor i la identitat geek, que adoptaven formats com infografies, mems i mapes conceptuals.

Amb el temps, diversos creadors de contingut, divulgadors i artistes gràfics van començar a fer i compartir els seus propis arbres, convertint-los en peces habituals de la iconografia geek.



Crear-ne un és relativament senzill i alhora molt personal:

1. Escollir un àmbit o temàtica

Exemples:

  • “Evolució de les consoles”
  • “Famílies de llenguatges de programació”
  • “Univers cànon de The Legend of Zelda
  • “Influències literàries de la fantasia moderna”



2. Recopilar informació

Llegir, investigar cronologies, buscar influències o connexions. Sovint s’utilitzen fonts com blogs, wikis, documentals i entrevistes.



3. Organitzar els elements de forma jeràrquica

Decidir quines són les arrels, les branques, les subbranques i les interconnexions.



4. Representar-lo gràficament

Es pot fer amb:

  • Paper i llapis
  • Software de diagrames (Lucidchart, Miro)
  • Programari gràfic (Illustrator, Inkscape)
  • Aplicacions de mapes mentals



5. Personalització

La gràcia d’un arbre geek és que pot incloure:

  • Icones
  • Logos
  • Dates
  • Colors temàtics
  • Referències internes per a fans



Per Tecnonews

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]