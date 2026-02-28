La Berberina, el principi actiu que tracta diverses afeccions

La Berberina és un compost natural d’un color groc intens que pertany al grup dels alcaloides isoquinolínics. Es troba en diverses plantes medicinals, com ara el berberís, el “goldthread” o el goldenseal i s’utilitza des de fa segles en la medicina tradicional xinesa.
En els darrers anys, la berberina ha despertat un gran interès científic per les seves possibles propietats beneficioses per a la salut metabòlica i cardiovascular.
Propietats principals de la berberina
- Regulació de la glucosa en sang
Diversos estudis indiquen que la berberina pot ajudar a reduir els nivells de sucre en sang, augmentant la sensibilitat a la insulina i disminuint la producció hepàtica de glucosa. Això la fa especialment interessant com a complement per a persones amb prediabetis o diabetis tipus 2.
- Efecte sobre el metabolisme dels lípids
S’ha observat que la berberina disminueix el colesterol LDL (“dolent”) i els triglicèrids, alhora que pot augmentar lleugerament el colesterol HDL. Aquest efecte contribueix a la salut cardiovascular.
- Control del pes corporal
En alguns estudis, la berberina ha demostrat afavorir la pèrdua de pes moderada, probablement gràcies a la seva acció sobre el metabolisme i la regulació dels nivells d’insulina.
- Activitat antiinflamatòria i antioxidant
La berberina pot ajudar a reduir processos inflamatoris i l’estrès oxidatiu, factors implicats en moltes malalties cròniques.
- Beneficis per a la flora intestinal
També s’ha observat que pot modular positivament la microbiota intestinal, afavorint un millor equilibri bacterià i millorant la salut digestiva.
Utilitats i aplicacions
La berberina s’utilitza principalment com a complement alimentari per a donar suport a:
- El control de la glucosa i la resistència a la insulina
- La reducció del colesterol i triglicèrids
- El suport en dietes per a perdre pes
- La millora de la salut digestiva i intestinal
També s’està investigant el seu potencial en àmbits com la síndrome de l’ovari poliquístic (SOP), l’esteatosi hepàtica no alcohòlica (fetge gras) i l’envelliment cel·lular, tot i que encara calen més estudis clínics.