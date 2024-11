Un jove exhibeix una navalla de port prohibit a dues persones i acaba sent detingut

La navalla requisada a l’individu detingut (Policia d’Andorra)

Aquest passat diumenge, al vespre, la Policia va detenir en una benzinera d’Andorra la Vella, un turista de 26 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per exhibir una navalla automàtica amb una fulla de 15 centímetres i, per tant, de port prohibit, a dues persones. L’home va baixar del cotxe, en què viatjava com a acompanyant, i va treure la navalla mentre la conductora es dirigia a la caixa per a pagar el carburant.

Primer, la va esgrimir davant d’un dels treballadors de la benzinera i, posteriorment, la va exhibir davant del conductor d’un autobús fora de servei que es va aturar a l’establiment sense arribar a baixar del vehicle. Quan van arribar els agents, el turista va amagar l’arma a la guantera del cotxe.