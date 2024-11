Comunicat del Col·legi d’Enginyers d’Andorra de condol i suport pels aiguats de València tot donant un toc d’atenció a les administracions

Una de les zones afectades per les inundacions a la Comunitat Valenciana (Generalitat de València)

“Davant les greus inundacions que han colpejat recentment la Comunitat de València, des del Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra volem expressar la nostra solidaritat i suport a totes les persones afectades per aquest desastre natural. Lamentem profundament les pèrdues humanes i materials patides pels ciutadans i enviem les nostres més sinceres condolences a tots els damnificats en aquests moments tan difícils.

Aquest tràgic esdeveniment posa de manifest, una vegada més, la importància essencial de les infraestructures hidràuliques per a la protecció i reducció dels danys davant de fenòmens meteorològics extrems. A Andorra, tenim encara present el record dels devastadors aiguats de 1982, que van deixar una empremta profunda en el país i van subratllar la necessitat de dotar-nos de les infraestructures de gestió hidràulica i de protecció davant d’aquests fenòmens catastròfics. Experiències com aquella ens recorden la importància de continuar invertint en infraestructures públiques per a estar millor preparats davant d’aquests fenòmens que el canvi climàtic està intensificant, posant en risc la seguretat de les persones i els seus béns.

Cal recordar que el risc zero no existeix, especialment davant de fenòmens d’aquesta magnitud. No obstant això, els enginyers treballem per a minimitzar el risc, desenvolupant mapes de riscos naturals, projectant infraestructures, desenvolupant i implementant sistemes d’alerta, etc. És per això que instem les administracions (Govern i Comuns) a reforçar el compromís de completar els mapes de riscos naturals previstos a la Llei de Protecció Civil i desenvolupar les actuacions que se’n derivin.

Els enginyers d’Andorra tenim el ferm compromís de posar el nostre coneixement tècnic al servei de la comunitat per a avançar cap a un futur més segur i sostenible, i alhora mitigar els efectes dels desastres naturals.

Finalment, recordem que aquests fets ens interpel·len a fer tot el possible per a estar preparats. Els recursos, per escassos que siguin, han de destinar-se a allò que és prioritari per al benestar de la ciutadania. Instem a totes les administracions i als agents socials a treballar units per a portar endavant els projectes que ajudaran a pal·liar l’impacte d’aquests fenòmens naturals i a augmentar la resiliència de les nostres societats.

Des del Col·legi d’Enginyers d’Andorra, reiterem el nostre condol a totes les persones afectades i el nostre compromís d’aportar l’experiència i coneixement tècnic per a contribuir a prevenir i mitigar els efectes d’aquests desastres en el futur”.





La Junta del Col·legi Oficial d’Enginyers