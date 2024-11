El Govern construirà un edifici de 30 habitatges de preu assequible a la zona del Cedre de Santa Coloma

Xavier Espot i Sergi González segellant l’acord que possibilitarà la creació d’habitatge públic (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, i el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, han signat un conveni a través del qual el Comú cedeix per un període de 40 anys una parcel·la al Cedre de Santa Coloma on el Govern construirà un edifici de 30 habitatges de preu assequible. La voluntat és licitar els treballs el març vinent perquè es puguin adjudicar el juny i executar en un període de 18 mesos. Amb aquest calendari, l’edifici de 6 plantes podrà estar acabat a final de 2026 o inici de 2027.

Xavier Espot ha afirmat que “avui fem un pas més per a aportar solucions al problema de l’habitatge i aquest pas el fem des de la corresponsabilitat institucional perquè -com hem defensat sempre- aquesta situació només la resoldrem si treballem tots junts en una mateixa direcció”. En aquest sentit, ha agraït al cònsol major d’Andorra la Vella i, en extensió, a tots els responsables comunals de la resta de parròquies, el paper proactiu que tenen els comuns per a aportar solucions en matèria d’habitatge; ja sigui mitjançant la cessió de terrenys, edificis o amb altres mecanismes que tenen al seu abast gràcies a les àmplies competències que tenen atorgades en matèria urbanística.

El projecte de construcció dels pisos a la zona d’El Cedre a Santa Coloma és la segona cessió de terreny que realitza el Comú d’Andorra la Vella. La primera va ser el març de 2020 amb la cessió del terreny a la Borda Nova on s’està construint un bloc de pisos destinat a lloguer assequible. Les dues se sumen als convenis de col·laboració establerts amb els comuns d’Escaldes-Engordany, la Massana, Encamp i Sant Julià de Lòria.

De fet, ha explicat el cap de Govern, el Comú feia temps que estava treballant amb l’avantprojecte arquitectònic i la revisió de l’estructura ja existent. Una vegada en disposició dels estudis necessaris, el Govern -des del ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge- i el Comú es van reunir de nou per a avaluar la viabilitat d’un projecte que avui es materialitza mitjançant l’acord signat.

L’acte de signatura del conveni entre les dues institucions s’ha signat aquest matí de dilluns sobre el terreny i ha comptat amb l’assistència de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i del conseller comunal de Transformació Digital i Sostenibilitat, i d’Habitatge, Marc Torrent. També hi ha estat present l’excònsol major d’Andorra la Vella, David Astrié, en tractar-se d’un projecte iniciat el mandat anterior, primer amb Marsol com a màxima mandatària comunal, tasca que va assumir l’aleshores cònsol menor quan l’avui ministra va concórrer a les eleccions generals.