Un home detingut per falsificar certificats laborals i una dona per conduir amb el permís suspès

Una patrulla entrant al despatx central de la Policia (Fòrum.ad/Arxiu)

A Escaldes-Engordany, aquests darrers dies, un home no resident, de 34 anys, va ser arrestat pel servei de Policia com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. L’individu detingut hauria falsificat certificats d’experiència laboral per tal d’obtenir, de forma fraudulenta, l’autorització de residència i de treball.

En un altre ordre de detencions, a Ordino, la Policia va arrestar una dona de 24 anys com a presumpta autora d’un delicte contra l’Administració de justícia. La detinguda va ser controlada pels agents de l’ordre mentre conduïa amb el permís suspès.