L’EFA clou amb el cap de Govern la ronda de reunions amb els grups polítics

Imatge de la trobada entre membres de l’EFA i el cap de Govern (EFA)

L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha celebrat aquest dijous el darrer dels esmorzars que en les últimes setmanes ha mantingut amb representants dels diferents grups polítics amb presència al Consell General. Ha tancat la ronda de trobades l’esmorzar mantingut amb el cap de Govern, Xavier Espot, a qui la junta directiva de l’entitat li ha traslladat els criteris socioeconòmics fonamentals que es considera que s’han de seguir i/o aplicar per al bon funcionament del país.

El document en qüestió recull les principals preocupacions de l’associació, amb “l’objectiu de contribuir al desenvolupament d’una Andorra més competitiva”. La junta directiva ha coincidit a destacar que la trobada ha estat molt profitosa, ja que s’han pogut tractar i debatre al voltant de diferents temes com la Llei òmnibus. En aquest sentit, els representants de l’EFA presents en la cita i el cap de Govern han pogut mantenir un “intercanvi d’idees obert i constructiu”.

El cap de Govern, per la seva banda, ha valorat positivament les propostes presentades, destacant la importància d’escoltar les inquietuds dels diferents sectors representats per l’EFA. Les dues parts s’han compromès a continuar treballant conjuntament per a abordar els temes d’interès comú i “avançar cap a solucions que beneficiïn el conjunt del país”.

L’entitat, que aplega les principals empreses familiars del país, continua ferma en el seu compromís de representar els seus membres i defensar els seus interessos, tot “buscant sinergies amb les institucions per a contribuir a una Andorra millor”.

Coincidint amb la finalització d’aquesta ronda de trobades, l’EFA informa així mateix que properament organitzarà una sèrie d’esmorzars de treball amb ponents de primer nivell sobre l’abast de l’Acord d’associació amb la Unió Europea.