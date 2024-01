Un fort mal de cap fa perillar la continuïtat de Llovera al Dakar

En primer terme, a la dreta, el pilot andorrà, Albert Llovera (FotoEsport)

Albert Llovera es va veure obligat a desistir a prendre la sortida a la quarta etapa (Al Salamiya – Al-Hofuf, en total 631 km, 299 km cronometrats), a causa d’un fort mal de cap que, a les zones amb sots, no li permetia concentrar-se en el pilotatge de camió #619.

Així doncs, per un motiu de seguretat, el pilot andorrà va prendre la decisió, quan es dirigia a l’arc de sortida de l’etapa 4, de fer el recorregut per carretera. L’objectiu, doncs, va passar a ser guanyar temps per a recuperar-se i intentar sortir a la cinquena etapa, a priori, més favorable per a les molèsties que pateix.





El fort mal de cap va començar a final de l’etapa d’ahir

La recta final de la tercera etapa va ser un veritable calvari per a Albert Llovera, així ho va explicar: “Vaig començar a tenir molèsties a la recta final d’una etapa que havia estat molt dura. En els darrers 130 km, a part de fer-se de nit, el dolor es va fer en alguns moments insuportable. Vaig haver de parar diverses vegades. Amb tot vam arribar al bivac final, on em van fer una revisió i no van trobar res greu i em van autoritzar a sortir a l’etapa següent”.

Després de descansar poc a causa del malestar, Llovera va voler provar-se en direcció a la sortida i va prendre la decisió comentada: “Sens dubte era l’opció més lògica pensant tant en la nostra seguretat com en intentar continuar a la cinquena etapa, encara que amb la penalització corresponent (24 hores). Segons m’han comentat, és una etapa més plana i amb sorra. A la sorra, ja vaig poder comprovar ahir, em trobo més còmode i puc pilotar amb normalitat. Així doncs, avui tindré més temps per a descansar i els físios també podran fer millor la seva feina. Demà -dimecres- espero estar en plena forma”.





Demà (dia 10): D’Al-Hofuf a Shubaytah – 664 quilòmetres dels quals 118 són contra el crono

Com es pot comprovar, és l’especial més curta del Dakar 2024. El principal obstacle a superar serà el llarg enllaç que els participants han de fer un cop finalitzada l’especial, fins al bivac ubicat a l’Empty Quarter on la sorra i les grans dunes formen un escenari únic.