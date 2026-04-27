Detingut per agredir la parella i les filles

El servei de Policia va detenir, aquest passat diumenge a la nit, a Sant Julià de Lòria, un home de 57 anys com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral. En concret per haver agredit la seva parella i les filles.
Segons informa el servei de l’ordre, l’arrest es va produir després que l’home agredís la parella i una de les filles d’ambdós quan s’interposaven entre ell i l’altra filla, a qui es va dirigir de manera violenta i a la qual ja havia agredit en, almenys, una altra ocasió.