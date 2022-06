Un airbag cervical per a ciclistes creat per EVIX guanya el segon Andorra Sports Startups Challenge

El jurat de l’Andorra Sports Startups Challenge ha guardonat un projecte d’airbag cervical integrat en un casc, ideat per Evix, com el guanyador de la segona edició d’aquest concurs d’startups impulsat per Andorra Business, Andorra Recerca+Innovació i el Global Sports Innovation Center powered by Microsoft (GSIC).

Per a aquesta ocasió s’ha comptat amb més de 50 inscripcions de 19 països diferents, i s’han presentat propostes d’alt nivell amb l’objectiu d’identificar les solucions tecnològiques més prometedores que poden ajudar a millorar l’experiència de l’usuari i la fidelització per desestacionalitzar l’oferta esportiva i turística a Andorra.

El jurat estava format per experts en les àrees de tecnologia, esport, negoci, innovació, inversió, emprenedoria i finançament.

El projecte guanyador d’EVIX

EVIX és una startup espanyola que ha desenvolupat un sistema de coixí d’aire cervical patentat integrat al casc dels ciclistes. L’objectiu d’EVIX és protegir el coll del ciclista en cas d’accident. L’airbag està amagat al casc i només es desinfla quan el sistema detecta que hi ha un accident. El d’EVIX és un producte únic perquè no hi ha cap casc al mercat amb protecció cervical.

Els altres dos finalistes han estat Citylegends, una agència d’esports i cultura urbana que ha presentat una plataforma social per ajudar a governs, entitats i organitzacions a generar més participació en els esports i les activitats urbanes unint xarxes socials, jocs i dades. I Fanprime, una plataforma de fidelització per a entitats i esdeveniments esportius en la qual, mitjançant la gamificació, s’incrementa la participació dels fans i se’ls obra la possibilitat de fer compres de productes relacionats, ampliant així la generació de dades i l’increment de vendes per part de l’entitat organitzadora.

Els premis

El guanyador tindrà la possibilitat de dur a terme un projecte pilot amb les parts interessades d’Andorra, la participació en un esdeveniment del sector juntament amb Andorra Business, allotjament i àpats + visita turística per a dues persones durant cinc dies a Andorra, un any de subscripció gratuïta al GSIC powered de Microsoft i un any de subscripció gratuïta al Clúster Andorra. A més, el guanyador i les dues startups amb mencions especials rebran: Menció especial a la Guia d’Emprenedoria i Inversió d’Esports d’Andorra que publicarà el GSIC l’any 2022, sessió de mentoring d’una hora amb un membre del jurat i lliurament de premis in situ durant l’Andorra Sports Innovation Summit.