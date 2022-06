Els escolars lauredians aprenen ciència amb els estudiants de la Universitat d’Andorra

Els estudiants de segon curs del bàtxelor en Ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra (UdA) han organitzat aquest dimecres la jornada “Ciència al carrer”, dirigida a més d’un centenar d’escolars de Sant Julià de Lòria. L’activitat, que ha tingut lloc a la plaça de la Germandat, ha permès als estudiants de l’UdA apropar la ciència a alumnes d’entre 8 i 11 anys de les escoles andorrana i francesa de la parròquia, com a culminació del repte del mòdul Ensenyança i aprenentatge de les ciències experimentals II.

Ho han fet a través de diversos tallers i aplicant la metodologia de ciència per indagació, mitjançant la qual els infants han pogut aprendre diferents conceptes a través de la manipulació i l’experimentació. Els futurs mestres han preparat tallers sobre química, canvi climàtic, roques i minerals, alimentació i sobre el sistema solar, i en algunes de les activitats han fet servir la robòtica com a eina d’aprenentatge. Per torns, al llarg del matí, uns 120 alumnes han gaudit de l’experiència amb els estudiants de Ciències de l’educació.