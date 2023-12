UL + DA + ACCIÓ + Independents embellirà l’avinguda Verge de Canòlich com vulguin els veïns

Josep Majoral i Mireia Codina, caps de llista d’Unió Laurediana (candidatura)

Unió Laurediana + Demòcrates + ACCIÓ + Independents promou una parròquia sostenible amb un creixement mantingut i amb la implicació dels veïns i veïnes en la presa de decisions. Per això, “en els darrers quatre anys s’ha demanat l’opinió de les lauredianes i els lauredians en diferents processos participatius com la realització del parc infantil del camp de Perot”, assenyalen des de la candidatura.

Tal i com explica el cap de llista, Josep Majoral, “participació ciutadana, al final, vol dir ajudar al polític a prendre decisions més encertades i ajustades al que la gent realment desitja. El que toca és escoltar la ciutadania mitjançant les eines que tenim i el compromís que agafem és continuar amb el projecte per a embellir la vinguda Verge de Canòlich.

La candidatura considera que la planificació urbana ha de comptar amb la col·laboració de les persones que viuen i treballen a Sant Julià de Lòria, del Comú i dels experts en desenvolupament sostenible. “La finalitat és garantir un equilibri entre el progrés necessari i la preservació del llegat local, salvaguardant els valors històrics i culturals de la parròquia”. Majoral destaca que cal implicar activament als propietaris en la presa de decisions, promovent la participació ciutadana i la consideració dels interessos de tota la ciutadania per a construir un futur sostenible.

El programa es compromet a fer que les polítiques urbanístiques fomentin la integració harmoniosa del nou desenvolupament respectant l’estètica local i minimitzant l’impacte ambiental. Un dels projectes que té prevista la candidatura és l’embelliment dels carrers aprofitant els aparadors buits i creant un recorregut històric, com comenta el cap de llista ‘som conscients que cal un embelliment al conjunt de la parròquia, hi dedicarem esforços econòmics perquè esdevingui una realitat. Vinilar els aparadors generarà un projecte cultural al voltant de la parròquia i, això, haurà de permetre que el visitant passi per davant dels comerços i conegui el comerç local i de proximitat.

L’objectiu principal és sumar esforços per a revitalitzar el comerç, promoure la cultura i embellir la parròquia, prioritzant les demandes de la ciutadania.