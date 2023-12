81% d’ocupació hotelera pel pont de la Puríssima a Andorra

Turistes a la recepció d’un hotel (arxiu)

Aquest últim pont de la Puríssima 2023, el Principat ha estat una mica per sobre del 80% (81%) d’ocupació hotelera de mitjana. És una xifra bastant similar amb la dels anys anteriors. Com és normal, les parròquies centrals han estat les que major ocupació han tingut, i les dues altres valls, una mica per sota d’aquest 80%, segurament fruit de la incertesa sobre l’obertura i l’estat de les pistes fins a darrera hora.

En aquest sentit, cal destacar la feina feta per tots els comuns oferint gran varietat d’esdeveniments com poblets de Nadal i altres activitats complementàries a l’esquí. Les dades sobre l’ocupació hotelera a Andorra pel pont de la Puríssima abasta del 6 al 10 de desembre.