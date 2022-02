Ubach participa en el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides a Ginebra

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha participat aquest dilluns a Ginebra al Segment d’Alt Nivell de la 49a sessió del Consell de Drets Humans (CDH), l’organisme de l’ONU encarregat de promoure i enfortir la protecció dels Drets Humans arreu del món.

En l’obertura de la sessió, el Consell de Drets Humans ha decidit després de votar-ho celebrar un debat d’urgència sobre la situació dels drets humans a Ucraïna resultant de l’agressió russa. Així, al llarg del matí han intervingut el president de la Confederació suïssa, Ignacio Cassis; el president de l’Assemblea General de les Nacions Unides, Abdulla Shahid; el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres; i l’Alta Comissionada per als Drets Humans, Michelle Bachelet.

Per la es banda, la ministra Ubach ha iniciat la seva al·locució referint-se a l’operació militar de Rússia a Ucraïna: “condemnem fermament els atacs de la Federació de Rússia a Ucraïna; malauradament ens recorden que els drets humans no s’han de donar per fets, sinó que ens correspon a tots treballar incansablement perquè el respecte i la seva promoció sigui un eix constant de treball i conducta”. També ha reiterat la importància d’un multilateralisme inclusiu, cooperatiu i solidari que permeti no deixar ningú enrere.

La titular d’Exteriors també ha fet referència a les conseqüències que ha tingut la pandèmia mundial de coronavirus a escala global, i com aquesta ha incrementat algunes desigualtats i augmentat en alguns casos les situacions de violència: “els més vulnerables han estat els més tocats per la pandèmia, que ha agreujat situacions de violència contra les dones però també contra els infants”. En aquest sentit, ha defensat la necessitat que els Estats continuïn protegint els més necessitats.

Reunions bilaterals

Aprofitant el seu primer dia de treball a Ginebra, Ubach ha mantingut reunions bilaterals amb la ministra d’Afers Exteriors i Cooperació de Timor Oriental, Adaljiza Magno, i amb la secretària executiva de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa (UNECE), Olga Algayerová.

Ubach també s’ha trobat amb la secretària general de Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD), Rebeca Grynspan, amb el ministre d’Afers Exteriors de Luxemburg, Jean Asselborn, i amb la ministra d’Afers Exteriors, Educació i Esports de Liechtenstein, Dominique Hasler. Es preveu que el dimarts es celebrin més reunions amb representants d’altres països i òrgans de Nacions Unides.