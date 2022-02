Detingut un home per diferents robatoris en diversos establiments del Principat

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 20 persones durant aquesta darrera setmana (del 21 al 27 de febrer del 2022). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (4), contra el patrimoni (3), contra la seguretat del trànsit (8) i altres delictes (5). Destaca la detenció d’un home per cometre diferents robatoris en diversos establiments del Principat.

El 24/02/2022 a les 04:55 hores a Andorra la Vella, un home de 27 anys, és detingut com a presumpte autor de diversos robatoris en diferents establiments del Principat. Els agents són requerits, ja que una persona hauria trencat per mitjà d’una pedra el vidre del menjador d’un establiment hoteler. Els agents interventors quan arriben a lloc ja no poden controlar a la persona en qüestió. En el decurs de la nit la Policia és requerida novament per un seguit de fets similars en diferents establiments (6 llocs diferents), on l’interessat utilitza el mateix “modus operandi” per mitjà d’un objecte contundent trenca un vidre, i en alguns casos s’introdueix a l’interior de l’establiment i s’apropia de la caixa enregistradora i/o algun objecte de valor que pugui agafar ràpidament. Pel descriptiu que se’ls dona de l’interessat, els agents finalment poden identificar i controlar el presumpte autor dels fets esmentats, tanmateix, en el dossier realitzar posteriorment també se l’imputa un altre fet similar comès el 19/02 i denunciat.

El 21/02/2022 a les 17:15 hores a Andorra la Vella, una dona de 62 anys, és detinguda per trobar-se allotjada en un hotel de la capital durant 10 dies, fent ús dels serveis d’hoteleria i restauració, dels quals finalment no pot abonar l’import i causa un perjudici total de més de 2.100 euros.

El 23/02/2022 a les 09:00 hores a Andorra la Vella, un home de 36 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni -furt- i la funció pública -desobediència-. L’interessat és controlat en un establiment hoteler del Principat, aquesta fa objecte d’una expulsió governativa, tanmateix, se li requisen diferents peces de roba i cartrons de tabac que presumptament han estat sostrets, ja que l’interessat no dona cap explicació lògica de tenir-los en la seva possessió, motius pels quals es procedeix a la seva detenció.

Detencions per altres delictes:

El 26/02/2022 a les 02:42 hores a Andorra la Vella, un home de 22 anys, és detingut com a presumpte autor dels delictes, contra la llibertat, contra la funció pública i contra l’honor. Els agents són requerits per una alteració d’ordre públic a l’exterior d’un local d’oci nocturn, la patrulla interventora controla a l’interessat en un estat d’embriaguesa considerable, i aquest té una actitud desafiant envers els agents interventors, després de conversar una estona, els manifesta que para amb la seva actitud, i que marxa del lloc. Instants després aquest intenta tornar a entrar en el local inicialment esmentat, i vist el seu estat li és novament negada l’entrada, moment on es torna a intervenir i aquest té una actitud totalment desproporcionada, amb insults, amenaces i desobediència a les ordres donades.

El 21/02/2022 a les 09:00 hores a Escaldes-Engordany, un home de 37 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en tràfic jurídic. El Servei d’Immigració rep una sol·licitud per part de l’interessat per a l’obtenció d’una autorització de residència i permís de treball al Principat. En verificar la documentació annexada, es detecta que un document relatiu a la seva activitat laboral al seu país d’origen és fals, motiu pel qual es procedeix a la seva detenció.

El 22/02/2022 a les 10:53 hores al Pas de la Casa, un home de 64 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat. L’interessat és detingut per cridar amenaces de mort a un agent de circulació mentre efectuava el seu servei.

El 22/02/2022 a les 23:15 hores a Escaldes-Engordany, un home de 37 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual.

El 25/02/2022 a les 16:59 hores a Andorra la Vella, un home de 31 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia. L’interessat incompleix una pena d’arrest nocturn al centre penitenciari, motiu pel qual és detingut per un crebantament d’aquesta pena.

Delictes contra la salut pública:

El 24/02/2022 a les 02:12 hores en un aparcament pròxim d’un local d’oci de la vila de Canillo, un home de 33 anys, és detingut per possessió de 0,7 grams de cocaïna.

El 26/02/2022 a les 02:00 hores en un aparcament pròxim d’un local d’oci d’Arinsal, dos homes de 46 i 26 anys, són detinguts mentre es produïa un control “in fraganti” quan es disposaven a consumir èxtasi (embolcall amb 0,4 grams), tanmateix, el primer d’ells lliura diferents embolcalls, que té en diferents indrets en l’interior del turisme, que contenen 6,6 grams d’èxtasi, 7,8 grams d’amfetamina i 20,1 grams de marihuana.

El 26/02/2022 a les 13:50 hores a la frontera del riu Runer, un home de 30 anys, és detingut per possessió de 0,2 grams de cocaïna, endemés d’una ínfima quantitat de marihuana (0,5 grams), aquest accedia al Principat en un turisme particular.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

Aquesta setmana s’han detingut tres persones en el marc de parada rutinària, quatre per control específic i una altra per infracció al codi de la circulació després de somantes amb una prova d’alcoholèmia.