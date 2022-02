L’11a edició del Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya té com lema “Una nova mirada cap al futur”

L’11a edició del Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya tindrà com a lema “Una nova mirada cap al futur” i se celebrarà els dies 23 i 24 de març a Andorra. Així ho han anunciat aquest dilluns en una roda de premsa a Madrid el director de Turisme, Sergi Nadal, i la cap d’Intel·ligència i Competitivitat del Mercat Turístic de l’Organització Mundial del Turisme (OMT), Sandra Carvao.

Organitzat pel Govern d’Andorra, el Comú de Canillo i l’OMT, el Congrés s’emmarca en les celebracions de l’Any Internacional del Desenvolupament Sostenible de les Muntanyes de les Nacions Unides.

Nadal ha destacat que “l’impuls de la transformació digital per a la reactivació del turisme és clau per al futur del sector“. En el mateix sentit, ha posat en relleu el paper estratègic d’Andorra i ha assenyalat que “per al país i, especialment, per a Canillo, com amfitrió, és un plaer tornar a acollir aquest esdeveniment de referència”. Carvao per la seva banda, ha apuntat que “junts, hem de trobar solucions que aportin beneficis a les comunitats, vertebrades al voltant de la sostenibilitat i la innovació per assegurar un equilibri amb el fràgil entorn de les muntanyes”.

La nova edició del congrés comptarà amb més de vint ponents internacionals que exploraran solucions innovadores per al desenvolupament d’un turisme de neu i muntanya sostenible i s’espera la participació de més de 300 professionals del sector turístic, professionals de primer nivell i múltiples representants institucionals. Entre els participants hi haurà Damien Zisswiller, director d’Enginyeria i Desenvolupament de Territoris d’Atout France; Leigh Barnes, gerent de comunicacions corporatives d’Intrepid Travel; Michele Rumiz, director de Slow Food Travel i Jordi Grau, xef del Restaurant Ibaya.

Taula rodona d’alt nivell

La inauguració de l’11è Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya anirà a càrrec del cap de Govern, Xavier Espot, del secretari general de l’OMT, Zurab Pololikashvili, i del cònsol major de Canillo, Francesc Camp.

El Congrés inclou una taula rodona d’alt nivell sobre la recuperació i la mirada cap al futur de les destinacions de muntanya, amb la participació del ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, el secretari d’Estat de Turisme d’Espanya, Fernando Valdés, el secretari d’Estat del Ministeri de Desenvolupament Econòmic i Tecnologia d’Eslovènia, Simon Zajc i la viceministra de Turisme de Grècia. Sofia Zacharak.

Per abordar els principals temes, la trobada es dividirà en quatre sessions que debatran la transformació digital i el turisme del futur; la gastronomia i el consum sostenible; experiències innovadores en destinacions de muntanya; i la creixent demanda dels consumidors cap a la sostenibilitat de les destinacions.

A més, en el context del Congrés, l’OMT presentarà, juntament amb l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació (FAO), l’informe publicat recentment sobre Turisme de Muntanya Sostenible.