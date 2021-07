Ubach i Riva destaquen la diplomàcia cultural com a eina de projecció del país en l’ArtCamp Andorra

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, han participat aquest dijous a la tarda a la taula rodona de diplomàcia cultural ‘Perspectives sobre les arts per a la diplomàcia cultural’ que s’ha celebrat al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, en el marc de la 7a edició de l’ArtCamp Andorra. L’acte també ha comptat amb l’assistència de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla.

El certamen ha estat impulsat pel Govern, la Universitat d’Andorra (UdA), la Comissió Nacional Andorrana per la Unesco (CNAU) i l’ambaixadora de bona voluntat de la UNESCO per a la diplomàcia cultural, Hedva Ser. Durant el discurs inaugural, Ubach ha destacat la importància de continuar impulsant i potenciant les diverses variants artístiques per millorar “l’entesa entre països a través de la diplomàcia cultural”. Per aquest motiu ha celebrat la recuperació, enguany, d’una nova edició de l’ArtCamp Andorra per potenciar l’intercanvi d’experiències entre artistes vinguts d’arreu del món.

En la mateixa línia s’ha expressat la ministra Riva, que ha defensat que “la cultura és un pont de comunicació entre les nacions perquè facilita el coneixement mutu entre els pobles”. Lligat amb l’estratègia d’exportar arreu la cultura del país, Riva ha explicat la recent presentació del Llibre blanc de la cultura que, entre altres aspectes, encomana la necessitat de recercar aliances internacionals “perquè projectar el país és una estratègia clau en un entorn cada vegada més global”.

L’acte ha estat moderat per John Zvereff, delegat del rector de l’UdA per a la internacionalització, i ha comptat amb la participació de Leonie Aquilina, directora d’Institucions europees i Diplomàcia cultural del Govern de Malta; Anthony Vella, artista de l’Art Camp 2021; Daniel Bausch, vicedegà de l’Acadèmia Teatre Dimitri; Eugeni Bregolat, exambaixador d’Espanya; Pierre Buhler, exambaixador i expresident de l’Institut Francès; Marc Donfried, director general de l’Institut per a la Diplomàcia Cultural; Enrique Márquez, coordinador de la Xarxa Iberoamericana de Diplomàcia Cultural; Hedva Ser, artista i ambaixadora de bona voluntat de la UNESCO per a la diplomàcia cultural; Maria Lourdes N. Tiquia, Presidenta de la Universitat de Manila; i Toussaint Tiendrebeogo, secretari del Conveni sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals. A més, i amb motiu de la celebració del 75è aniversari de la creació de la UNESCO, la taula rodona s’ha completat amb una conferència de Federico Mayor Zaragoza, ex-director general de l’organisme internacional.

La trobada ha clos amb la proclamació de la Declaració d’Andorra per a la promoció de la diplomàcia cultural mitjançant les institucions d’ensenyament superior i les arts. La crida global apunta “que l’exitosa experiència d’Art Camp sigui compartida a nivell internacional com una exposició itinerant, replicant el seu format en els països que l’acullin, per tal de promoure iniciatives similars en un esforç concertat per promoure els valors de la pau i la comprensió a través de les arts”.

Així, les universitats declaren la seva adhesió als principis de la diplomàcia cultural a través dels intercanvis acadèmics i es comprometen a treballar perquè les seves institucions implementin les recomanacions enunciades a la declaració. Els signataris encoratgen també les universitats de tot el món a unir-se a l’esforç per promoure la convivència pacífica, l’entesa global i l’establiment de vincles, incloent-hi l’intercanvi de programes d’art, incorporant així la dimensió de diplomàcia cultural tant als seus programes de mobilitat com en els projectes internacionals acadèmics i de recerca.

Inauguració de l’edició d’enguany

La taula rodona ha estat el primer acte oficial després de la inauguració de la 7a edició de l’ArtCamp que s’ha fet aquest mateix dijous al migdia al Centre Cultural de la Llacuna. La inauguració ha anat a càrrec del secretari general de la CNAU, Jean-Michel Armengol, i del conseller de Cultura i Promoció Turística del Comú d’Andorra la Vella, Miquel Canturri. A l’acte també hi ha assistit la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i els 23 artistes de 21 països que configuren l’edició d’enguany. El projecte, coordinat per la Comissió Nacional andorrana per a la UNESCO, es centrarà enguany en els temes estratègics marcats per la UNESCO com la cultura de la pau i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Armengol ha destacat que, gràcies a l’ArtCamp, “artistes de tot el món venen a Andorra per poder treballar i conviure junts i, sobretot, intercanviar a través del llenguatge universal de la pintura”. “Procurem convidar artistes de països en conflicte; aquest any tenim Azerbaidjan i Armènia o Palestina i Israel, creant un vincle per dialogar a través de l’art”, ha afegit.

En la seva estada al país, els artistes treballaran en un espai cedit pel comú d’Ordino i gaudiran de diferents activitats en diferents espais del país. Està previst que els artistes puguin fer visites culturals que permetin donar a conèixer la cultura i el país en general. Un dels punts destacables que podran fer els artistes és la visita al Museu de l’Electricitat de FEDA per conèixer les diferents instal·lacions que hi ha al país i que produeixen energia provinent de fonts renovables. Així, els artistes podran pintar al voltant del Llac d’Engolasters amb la temàtica de les energies renovables de rerefons.