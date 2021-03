Ubach comparteix amb el Consell General les darreres novetats relacionades amb la Cimera Iberoamericana

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’ha reunit aquesta tarda telemàticament amb la Comissió Legislativa de Política Exterior per exposar-los les novetats relacionades amb la Cimera Iberoamericana, que ha de culminar el 21 d’abril amb la Cimera de caps d’Estat i de Govern.

En aquest sentit, Ubach ha fet un balanç als parlamentaris de totes les activitats que Andorra ha organitzat des que ostenta la Secretaria Pro Tempore, i que han inclòs, entre altres, 12 trobades ministerials específiques, amb la participació de fins a 22 països iberoamericans. Per exemple, ha exposat Ubach, s’ha recuperat la reunió de ministres de Medi Ambient, que no se celebrava des de fa 10 anys.

La titular de la cartera d’Afers Exteriors també els ha confirmat que la cimera es farà en un format semipresencial: “hem enviat les invitacions a Guatemala, que va ser el país on es va realitzar l’anterior cimera, i a República Dominicana, on es farà la següent, així com als més pròxims, Espanya i Portugal, perquè puguin desplaçar-se a Andorra”, i que “esperem la confirmació properament”.

La ministra també ha destacat que la temàtica escollida s’ha adaptat a la nova situació mundial, fent un especial èmfasi a la pandèmia de SARS-CoV-2: “Innovació per al desenvolupament sostenible – Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte del coronavirus”. Així, Ubach ha emfatitzat el benefici que suposen les sinergies que es creen entre els països participants.