Espot destaca l’aposta d’Andorra per la diversificació econòmica al Cercle d’Economia a Barcelona

El cap de Govern, Xavier Espot, ha participat aquest dimarts a la tarda a la conferència ‘Andorra i el món: L’endemà de la pandèmia’, organitzada pel Cercle d’Economia a Barcelona. L’acte també ha comptat amb la presència del president del Cercle, Javier Faus, que ha introduït la conferència, i amb la de la directora adjunta a eldiario.es, Neus Tomàs, com a moderadora.

Durant la seva intervenció, Espot ha posat en relleu que, després de la crisi financera internacional, ara “hem de fer front a un nou canvi de paradigma: el de l’endemà de la pandèmia de la COVID-19”. Dues crisis que, tal com ha afirmat el cap de Govern, “han accelerat canvis de fons” i “han actuat com a catalitzadors d’un canvi al qual havíem de fer front”.

En aquest sentit, Xavier Espot ha recordat que les accions endegades des del 2009 han portat a Andorra a ser un país “obert, competitiu i homologable”. Reformes en matèria fiscal o financera, d’entre les quals ha remarcat l’habilitació de mecanismes d’intercanvi d’informació fiscal per passar a ser considerats com a plenament cooperants, la signatura de convenis per evitar la doble imposició o l’obertura de l’economia andorrana a la inversió estrangera.

Un seguit de canvis que, segons Espot, són necessaris per entendre l’Andorra actual i la seva resiliència econòmica, que “es transforma, innova i es diversifica”, i que ha permès enfrontar l’emergència sanitària del coronavirus SARS-CoV-2 amb uns comptes governamentals equilibrats. Justament, Xavier Espot s’ha referit al “sobreesforç de despesa” en les mesures per donar suport i ajut directe al teixit productiu per garantir, en la mesura del possible, la generació de riquesa i preservar també els llocs de treball.

Alhora, el cap de Govern ha emfatitzat l’actuació de l’Executiu en l’àmbit sanitari amb un objectiu clar: “minimitzar el nombre de contagis i protegir les persones més vulnerables”. “Ens hem esforçat per garantir que Andorra era un país segur i ben preparat per donar resposta als repunts de la pandèmia amb més i millor capacitat de test, de rastreig i de mesures selectives per evitar paralitzar l’activitat de serveis”, ha argumentat.

Així, Espot ha assenyalat que el Principat “no ha estalviat esforços ni inversions en la capacitat de detectar i rastrejar contagis”, esdevenint un dels països del món amb major capacitat de detecció de la malaltia. “Hem aconseguit un equilibri entre les mesures de prevenció i protecció i el desenvolupament de l’activitat comercial”, ha afegit.

En aquest punt, Espot ha fet referència a l’endemà de la pandèmia, que ha “accelerat la transformació cap a la qualitat i l’excel·lència”, i que al Govern ha definit en el full de ruta anomenat Horitzó 23 (H23), en relació amb l’any en què acaba l’actual legislatura.

“L’Horitzó 2023 ha de ser el d’una Andorra que hagi encarat de forma decidida la transició energètica i el repte de la sostenibilitat; el d’un país que aposti per la innovació i el desenvolupament; i on el conjunt del teixit productiu estigui ben preparat per fer front a situacions de crisi”, ha considerat. Són aquests principis de sostenibilitat, d’innovació i resiliència els que han d’ajudar “a prioritzar les inversions i la despesa pública”.

Xavier Espot ha indicat que “el gran repte de l’economia andorrana és la seva diversificació en clau de sostenibilitat i també en clau d’innovació”. Per això, ha complementat, “Andorra pot ser –en alguns àmbits innovadors– un banc de proves per al desenvolupament de noves iniciatives empresarials”, fent costat als emprenedors per atreure i incentivar la posada en marxa dels seus projectes. A tall d’exemple, Espot ha comentat la previsió d’engegar un parc tecnològic i una zona franca o la regulació de la tecnologia blockchain.

Precisament, el cap de Govern ha volgut remarcat que el Principat és “un pol d’activitat per a les comarques i departaments veïns”. De fet, Espot ha destacat les bones relacions bilaterals amb els països veïns, que s’han refermat durant la pandèmia, explicant-ho en l’arribada de vacunes a Andorra a través d’Espanya i França o en l’ingrés a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell de ciutadans catalans infectats de COVID-19.

El cap de Govern ha posat en relleu que “Andorra està preparada i vol assumir aquest lideratge regional en el context del mercat interior europeu i de la nostra associació amb la Unió Europea”. L’Acord d’associació, tal com ha destacat Espot, ha de definir un marc estable de relacions entre Andorra i la UE per accedir al mercat interior, contemplant sempre les especificitats nacionals.

“L’acord d’associació d’Andorra amb la Unió Europea és, en certa manera, la clau de volta que culminarà el procés d’internacionalització de la nostra economia”, ha afirmat. Un procés que, malgrat la pandèmia, ha avançat amb l’adhesió andorrana al Fons Monetari Internacional, reforçant l’homologació del model econòmic i la solidesa i credibilitat de la plaça financera. “Andorra inspira avui confiança en els mercats internacionals”, ha clos.

La delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assistit a l’acte.