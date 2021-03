Mijares, out a la primera mànega del gegant de Bansko

Avui ha començat la participació de Carla Mijares als Campionats del Món júniors d’esquí alpí de Bansko, a Bulgària, amb el gegant femení. L’andorrana no ha superat la primera mànega.

Mijares, a una disciplina que no és la seva especialitat, no ha pogut superar una porta i ha quedat fora de cursa quan estava completant el mur, just abans de la zona plana.

Demà, l’esquiadora prendrà part a l’eslàlom, on correrà amb el dorsal 29. La primera mànega començarà a les 8:00, mentre que la segona serà a les 10:30, en horari andorrà.