Turisme treballa per a regular el sojorn de les autocaravanes a Andorra

El Ministeri de Turisme ha identificat com un problema l‘estacionament d’autocaravanes i càmpers en cert llocs del Principat i s’ha proposat posar-hi ordre a partir del mes vinent amb la col·laboració dels comuns d’Andorra.

És habitual veure autocaravanes diversos dies en aparcaments d’estacions d’esquí com Grau Roig, Arcalís o el Tarter i a espais com el cap del Port d’Envalira. Llocs on, en principi, no haurien d’aparcar-se. El ministre de Turisme, Jordi Torres, explica que volen treballar amb els comuns per tal de regular aquesta situació. “Tenim detectats molts espais en els quals les autocaravanes s’aparquen quan no hi ha els serveis que hi ha d’haver i, aquí, de cara a la tardor, es vol fer una feina conjunta amb els comuns per a veure de quina manera es regula de manera ordenada tota la vinguda de caravanes”.

Torres assegura que cal posar-se al dia i regular més per a posar-se a l’altura d’altres països. “Als altres països, sigui França o Espanya, cada cop està més regulat i, aquí a Andorra, és cert que s’estacionen poc o molt allà on els hi plau més i jo penso que això s’ha d’ordenar de manera molt seriosa”.

El ministre vol incidir especialment en les àrees d’estacionament per a més de 24 hores que posen a disposició els comuns i en les quals les autocaravanes estan obligades a registrar-se al ROAT, registre d’allotjaments turístics i, així, pagar la taxa turística, cosa que ara no passa.

Així, s’està treballant en un reglament que defineixi com es fa efectiu l’impost, si es paga per autocaravana o per persona. No es descarta, fins i tot, establir un sistema de vinyeta, com existeix, per exemple, a Suïssa, que també s’hauria de determinar com s’implanta.