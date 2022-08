Es posa en servei el tercer tren de la línia Lleida-la Pobla de Segur

El tercer tren de la línia Lleida-la Pobla de Segur de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya s’ha posat en servei aquest dissabte, 27 d’agost, un cop superat satisfactòriament el període de proves tècniques i de circulació, així com obtinguts els permisos per a poder circular i oferir el servei comercial.

Aquesta tercera unitat, que va arribar el passat 22 de març a les instal·lacions del Pla de Vilanoveta, és exactament igual a les dues unitats que ja operen el servei de la línia des del 2016: GTW 2-6 fabricats per Stadler de la sèrie 331 de Ferrocarrils. El nou tren permetrà millorar i reforçar la disponibilitat del servei, ja que evitarà els serveis alternatius per carretera que s’ofereixen quan cal aturar alguna de les altres dues unitats per al seu manteniment.

Pel que fa a les característiques del tren, igual que els altres dos, té 41 metres de longitud; capacitat màxima per a 201 persones (104 de les quals assegudes); disseny interior obert i transparent, amb uns compartiments clars gràcies a les grans dimensions de les finestres; plataformes d’accés àmplies i de pis baix; està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i disposa d’espais multifunció per a cotxets de nadons, bicicletes i cadires de rodes.

Quant al confort, compta amb sistemes de climatització i d’informació al viatger amb equips de megafonia i intèrfons, a més d’endolls a l’interior per a carregar qualsevol dispositiu com telèfons mòbils o tauletes. Els cotxes porten suspensió pneumàtica i el motor és dièsel de gran eficiència i mínima emissió de gasos.