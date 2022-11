Tuixent-la Vansa comença la temporada d’hivern dissabte amb l’àrea de raquetes

L’estació d’esquí nòrdic de Tuixent-la Vansa ja estrenarà la temporada d’hivern 2022-2023 aquest dissabte, 26 de novembre, amb l’obertura de l’àrea de raquetes de neu. Des del complex de l’Alt Urgell han avançat que de moment encara no disposaran de circuits traçats per a l’esquí de fons, però que la neu que ha caigut els darrers dies els permet ja oferir la possibilitat de practicar raquetes.

L’àrea oberta de moment serà una part de la zona de debutants, al voltant del Refugi de l’Arp. La nevada d’aquest dilluns, sumada a les baixes temperatures posteriors (amb una mínima de -4,7ºC la matinada passada), ja permeten a Tuixent-la Vansa oferir bones condicions per als aficionats que s’hi vulguin apropar aquest cap de setmana vinent, tal com reflecteixen les imatges que han difós des de l’estació mateix.

Pel que fa a la resta d’estacions de Tot Nòrdic, cap d’elles no ha anunciat encara la data d’obertura, tot i que han avançat que treballen per a fer-ho com més aviat millor i han rebut positivament la neu caiguda els darrers dies. Una de les més beneficiades ha estat Tavascan, que aquesta setmana ja presenta un aspecte completament hivernal i un bon gruix de neu. De fet, al complex pallarès encara hi ha tornat a nevar aquest dimarts mateix a la matinada.