Xavier Espot, no mostra neguit per una querella pel cas BPA

El cap de Govern, Xavier Espot, defensa la seva actuació i la dels executius actual i anterior després de presentar-se una querella criminal en què se l’acusa de prevaricació i tràfic d’influències en el cas BPA. Espot s’ha mostrat tranquil davant aquesta nova acció judicial impulsada per un dels propietaris majoritaris de BPA, Higini Cierco, i diu que s’ha de deixar treballar la justícia. Ha negat que amb la llei de l’Areb es volgués beneficiar ningú, en referència a la seva família, que era accionista minoritari del banc intervingut.

“Jo estic absolutament tranquil. Jo no tinc absolutament res a retreure’m i sé que totes i cadascuna de les actuacions que es van portar a terme per l’anterior Govern, per l’actual i jo en nom propi, primer com a ministre de Justícia i Interior i actualment com a cap de Govern, han estat irreprotxables i exemplars”, declarava el cap de Govern.

Assegura que la denominada llei de l’AREB es va fer en base al dret comparat i la directiva europea i ha insistit en què va salvaguardar el sistema financer andorrà, va evitar la fallida del banc i la pèrdua del dipòsits lícits de la majoria dels clients del banc i de llocs de treball. Diu que en cap cas es va fer per a beneficiar la seva família, que tenia al voltant del 5% de les accions del banc.

Ben al contrari, assegura que va votar a favor de la llei tot i que això representava una pèrdua patrimonial important per a ell. Així ho ha explicat Espot. “Aquesta no era una llei que beneficiava a la meva família, era una llei que perjudicava clarament a la meva família”.

La querella es va presentar la setmana passada davant el Tribunal de Corts, en ser Espot aforat, poques hores després d’anunciar la seva decisió de repetir com a cap de llista de Demòcrates per Andorra a les properes eleccions generals. Un fet que Espot ha qualificat de sorprenent. No creu que això interfereixi o perjudiqui la seva candidatura.

“No vull creure que aquesta querella vulgui influir en l’esdevenir polític del país perquè, en definitiva, tothom legítimament té dret d’interposar les querelles que consideri oportunes, de defensar els seus drets i les posicions que consideri més adequades. En tot cas, jo crec que una cosa són les vies per on ha de discórrer la justícia i l’altra les vies per on ha de discórrer la política”, deia Espot.

Espot ha demanat deixar treballar la justícia i ha remarcat que no vol fer judicis paral·lels. Ara la magistrada ponent ha d’estudiar si admet la querella a tràmit.