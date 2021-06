Trucs per a treure les arrugues de la roba sense planxa

Planxar la roba sol ser una de les feines de casa que menys de gust venen. Per això, aprendre com planxar sense planxa ens pot ajudar a resoldre situacions en les quals necessitem allisar les nostres peces.

Utilitza la rentadora en manera “No planxa” o, si pots, evita directament el centrifugat.

Cada tipus de peça serà més o menys difícil de planxar segons el seu material. Per exemple, el cotó és una tela que s’arruga molt, però si entre la mescla de fibres s’inclouen altres materials (com polièster), s’arrugarà molt menys.

Quan treguis la roba de l’assecadora, estira-la bé mentre la roba encara està calenta.

Penja la roba evitant els plecs, i les camises i els vestits penja’ls en ganxos de roba estirant-los amb la mà perquè no quedin arrugues en el tors ni en les mànigues, i els vestits conservin la seva forma.

També pots servir-te del vapor del bany o d’una olla amb aigua bullent per a planxar sense planxa. L’assecador de cabell també funciona per a llevar les arrugues, ruixant moderadament la peça i aplicant aire calent, mentre que la planxa del cabell pot ser útil per a allisar els colls de les camises.

Per Tot Sant Cugat

Font: tuhogar.com