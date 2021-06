Mandonguilles tradicionals

Avui us proposem un plat que té múltiples variants. Les mandonguilles les pots fer de múltiple maneres i com et vingui més de gust: amb salsa, amb pasta, d’acompanyament… només és qüestió de posar-hi imaginació. Aquesta és la base tradicional, només hi falta el teu toc personal.

Ingredients:

500 gr. De carn picada de porc

500 gr. De carn picada de vedella

1 llesca de pa de motlle sense crosta

1 ou

100 ml. De llet

Pebre negre mòlt al gust

All en pols

Julivert

Sal

1 – Posem la llet en un bol i trossegem les llesques de pa. Afegim el pa a la llet i mentre l’absorbeix ens posem a fer la resta.

2 – Ara posem tota la carn en un bol ampli, i afegim sal, julivert, all en pols, pebre negre, l’ou (sense batre) i, finalment quan el pa hagi absorbit bé la llet i estigui molt tou, el posem també.

3 – És el moment de pastar a mà fins que tots els ingredients quedin perfectament barrejats.

4 -Quan ho estiguin, tapem el bol amb paper film i ho posem a la nevera durant 2 hores perquè la carn agafi el gust de tots els ingredients.

5 – Passat aquest temps ja podem preparar les nostres mandonguilles casolanes de la forma que més ens agradi.