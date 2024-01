Trucs infal·libles per a preparar la carn perfecta en un càmping

Un home fent una barbacoa amb un excés de flama (iStock)

Les vacances de Nadal ja queden en l’oblit, però molts ja pensen en les de la Setmana Santa. En aquest sentit, cada vegada són més les famílies que aposten pel càmping per a passar el temps lliure i esbarjo. Per a poder gaudir al màxim, no podem deixar de fer les extraordinàries barbacoes. Ara bé, per a triomfar, és necessari saber cuinar la carn, alguna cosa que no pot faltar en qualsevol càmping. Compartim tot seguit alguns trucs.

Planifica els teus menjars amb antelació.

Portar tots els utensilis i ingredients necessaris en un sol lloc pot estalviar-nos temps per a destinar-lo a altres labors més atraients.

Tria els talls de carn adequats.

Si volem fer una barbacoa perfecta, és necessari triar talls prims i tendres, per a reduir el temps de cocció i obtenir uns resultats saborosos.

Compta amb un bon càmping gas. Aquest dispositiu està dissenyat per a proporcionar una font de calor per a cuinar aliments en entorns a l’aire lliure. El seu funcionament és senzill, és similar al d’una cuina estàndard.

Tria el mètode perfecte per a la teva barbacoa.

La barbacoa ideal requereix l’ús d’un carbó o llenya de qualitat, per a aconseguir una bona brasa i una calor constant.

Controla la temperatura de la carn.

Tant en l’àmbit gastronòmic, com per a evitar riscos de salut, tenir controlada la temperatura de la carn durant la seva preparació és crucial.

Experimenta amb sabors diferents.

Podem utilitzar espècies i altres condiments per a fer elaboracions diferents de les típiques, com a marinats i adobs. D’aquesta manera, podrem afegir un toc de sabor especial als nostres menjars en el càmping.





Per solorecetas.com