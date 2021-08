Trucs i consells per utilitzar exfoliants facials a l’estiu, i presumeix de pell!

En algun post t’hem parlat d’exfoliants facials i els seus efectes i beneficis en el rostre. Però, a l’estiu es poden continuar utilitzant? Quins són els més recomanats durant aquests mesos, amb tantes hores d’exposició solar? En el post d’avui donem resposta a aquestes preguntes, apunta aquests trucs i consells per a utilitzar exfoliants facials a l’estiu!

Beneficis d’utilitzar exfoliants facials

L’exfoliació facial té beneficis per a la pell del rostre. La nostra pell es renova i produeix noves cèl·lules gairebé a cada moment, i la pell morta queda sobre la capa més superficial de la cara, al costat de les impureses que s’acumulen. D’aquesta manera, els exfoliants facials eliminen cèl·lules mortes, i fins i tot provoquen la renovació de noves cèl·lules.

Entre altres dels seus beneficis, també activa la circulació sanguínia. Això ho fa a partir dels massatges que es realitzen en el moment d’aplicar el producte, que acaba afavorint a l’eliminació de les imperfeccions, impureses i toxines produïdes pel cos.

A més, ajuda a aclarir el to del rostre, retornant el color natural de la pell, ja que elimina les impureses. També destapa els porus de les pells amb tendència a l’acne, i regula l’excés de sèu en la cara. I un últim punt! Tonifica la pell seca perquè, gràcies als massatges i els components minerals dels exfoliants facials, permet la distribució dels líquids en el rostre. Això promou la humectació natural de la pell.

Cada quant aplicar un exfoliant és un tema complicat. De mitjana, es recomana usar-lo una vegada a la setmana, aproximadament, però això dependrà de la mena de producte i del tipus de pell. Recorda buscar un que s’adapti a les necessitats de la pell del rostre, i no utilitzis un exfoliant corporal a la cara, ja que aquests acostumen a ser més agressius.

Em puc exfoliar a l’estiu?

Anem al gra, sí que pots continuar exfoliant el rostre a l’estiu. Però amb més cura. Has de tenir en compte que, encara que durant tot l’any estiguem exposats a les radiacions solars, a l’estiu són molt més agressives i prolongades.

Per això, aquí tens uns quants consells per a l’aplicació d’exfoliants facials en els mesos d’estiu:

1. Escull exfoliants que siguin suaus i rics en antioxidants. Hi ha un tipus d’exfoliants en concret, els químics, que per la seva fórmula resulten agressius a l’exposició solar, així que millor triar-ne uns altres.

2. No abusis del seu ús! Com ja hem dit, cada quant aplicar el producte depèn de l’exfoliant i de la teva pell, però has de saber que a l’estiu el temps d’espera per a tornar a aplicar-lo és major que a l’hivern. Si a l’hivern els utilitzes 1 vegada a la setmana, a l’estiu millor espera’t a utilitzar-ho una vegada cada 10 o 12 dies. Sobretot si estaràs molt exposada al sol.

3. Segueix la teva rutina completa d’hidratació. Després de l’exfoliació la pell queda més al descobert i és més vulnerable. Així que, una vegada acabis el procés, aplica una bona crema hidratant i calmant, per evitar la deshidratació de la pell.

4. Mai oblidis el teu protector solar! Tal com acabem d’esmentar, la pell del rostre queda més exposada a les radiacions solars després de l’exfoliació, així que la protecció solar és obligatòria.

5. El moment ideal per realitzar l’exfoliació és a la nit, ja que així deixes descansar la pell i s’evita exposar-la al sol just després d’exfoliar. Igualment, l’endemà de l’exfoliació refusa el sol i torna a aplicar protecció solar en abundància.

Per bellezactiva.com