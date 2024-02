Troben un home mort al riu d’Arinsal

Tasques per a recuperar el cos sense vida de l’home mort trobat al riu d’Arinsal (ATV)

La Policia investiga les causes de la mort d’un home trobat sense vida al riu d’Arinsal, aquest dimecres al matí. Concretament, a la carretera general 4 en sentit baixada, a uns 200 metres del telecabina. El cadàver ha estat localitzat pels agents que s’hi han desplaçat després de rebre un avís cinc minuts abans de les onze.

La investigació policial està en curs per a determinar la causa de la mort, així com la identitat de l’home. Efectius de la Policia i del Cos de Bombers treballaven en les tasques per a recuperar el cadàver.