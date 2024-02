Imma Tor es reuneix amb el ministre d’Afers Exteriors d’Hongria, país que ostentarà la presidència del Consell de la UE

El ministre d’Exteriors hongarès amb la ministre Imma Tor (SFG)

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, s’ha reunit aquest dimecres a l’Edifici Administratiu del Govern amb el ministre d’Afers Exteriors i Comerç d’Hongria, Péter Szijjártó. El representant hongarès, que s’ha desplaçat en visita oficial fins a Andorra, també s’ha trobat amb el cap de Govern, Xavier Espot, amb el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, i amb el síndic general, Carles Ensenyat. Szijjártó també s’ha reunit amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) i amb Andorra Business.

La trobada entre els dos ministres ha permès reforçar els llaços de cooperació entre els dos països en diverses matèries especialment pel que fa al turisme, comerç i economia, tenint en compte l’entrada en vigor del CDI el desembre del 2022. En matèria turística, el país hongarès serà present en la pròxima celebració del 12è Congrés mundial de turisme de neu, muntanya i benestar, que acollirà Andorra el pròxim mes de març.

Tor ha agraït la visita al seu homòleg i li ha pogut explicar de primera mà en quin punt es troba actualment el procés per a l’assoliment d’un Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea (UE). En aquest punt, la ministra ha traslladat al seu homòleg que les negociacions ja han finalitzat i que actualment s’està ajustant el text jurídicament. Hongria ostentarà la presidència del Consell de la UE durant el segons semestre de 2024, en un moment clau per al procés final de l’entesa amb la UE, previ a la celebració del referèndum nacional. De fet, durant l’última presidència hongaresa del Consell de la UE, l’any 2011, es va elaborar l’informe sobre el futur de les relacions amb Andorra, Mònaco i San Marino. Aquest informe va assentar les bases de les conclusions del Consell i del posterior mandat de negociació per a l’Acord d’associació.