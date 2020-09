Treu el màxim potencial dels teus rínxols i ones amb aquests consells

Ens encanten les cabelleres plenes de vida, cos i moviment. I especialment a l’estiu, quan tot es torna una mica més… “salvatge”. Per això, avui et portem alguns consells i recomanacions de productes que t’ajudaran a presumir dels teus fabulosos rínxols i ones, de la forma més senzilla. A deixar anar aquestes cabelleres!

Cures específiques per als teus rínxols i ones

El cabell arrissat o ondulat requereix de cures específiques perquè llueixi veritablement bonic. I és que aquest tipus de cabell tendeix a assecar-se i, com a conseqüència, a trencar-se molt més ràpid. A més, factors com la humitat dificulten el seu pentinat i li afegeixen més volum del desitjat. No obstant això, t’explicarem tot el que necessites saber per a tenir els teus rínxols i ones sota control.

A l’hora de rentar-ho

Com et deia, el principal problema dels cabells arrissats o ondulats és la falta d’hidratació, la qual cosa provoca que es crespi més. Per això, has d’allunyar-te dels productes que portin sulfats, ja que ressequen molt. A més, en la teva rutina de cura no pot faltar un condicionador o, millor encara, una màscara intensiva.

Els experts de Pantene assenyalen que aquest tipus de cabell requereix més temps per a nodrir-se en profunditat, per la qual cosa has d’evitar la mandra d’esperar 5-10 minuts abans d’aclarir-ho. Aprofita aquest temps per a pentinar-lo, sempre començant per les puntes i pujant fins a l’arrel, i preferiblement amb un raspall de pues amples.

Respecte a la freqüència de rentada, l’Equip Artístic de Llongueras recomana, si tenim un rínxol fi, rentar-lo aproximadament cada dos dies perquè no perdi la seva elasticitat. En canvi, si és gras, suggereix rentar-ho una única vegada a la setmana o quan es noti brut. A més, aconsella evitar l’aigua freda per a l’aclarit final, ja que emplena la cutícula i l’endureix, la qual cosa provoca que el cabell tendeixi a allisar-se.

Quan ho assequis

Des de Llongueras destaquen la importància de retirar la humitat de la forma correcta. Per a això, seca el cabell a la dutxa i amb el cap cap avall, pressionant les puntes i movent el cabell fins a la zona de les arrels per a mantenir el rínxol definit. En canvi, si ho fregues amb la tovallola perdrà la seva forma i s’enredarà.

En sortir de la dutxa, no emboliquis el cabell amb la tovallola, ja que això també farà que es crespi. Simplement col·loca la tovallola sobre les espatlles i millor encara si és una tovallola de microfibra o una samarreta.

Sobre l’ús d’eines de calor, a Pantene recomanen l’ús del difusor en aquells casos en els quals el rínxol és poc definit i difícil de controlar. Fes-ho boca avall, a una potència baixa, però amb la calor al màxim. Si és necessari, també pots usar tenalles per a definir algun floc. En el cas de cabelleres amb rínxols definits, és millor utilitzar algun producte de pentinat i deixar assecar a l’aire.

I per a acabar?

Una vegada que els rínxols estan secs i definits, evita tocar-los. Jugar amb ells destruirà la seva forma. A més, com afirmen des de Llongueras, els dits poden retirar els olis hidratants naturals que té el propi cabell o, per contra, agregar més, fent que es vegi greixós o massa sec.

I si et ve de gust recollir-te el cabell, ja sigui per la calor o per a canviar de look, pots fer-te una trena. És un pentinat molt bonic que no precisa l’ús d’eines de calor i que, a més, no aixafarà els teus rínxols i ones.

Algunes recomanacions de productes

Champú Fructis Nutri Rizos Contouring, de Fructis. Neteja, hidrata i enforteix, gràcies a la proteïna de llimona i a les vitamines B3 i B5, sense endurir ni engreixar. Així, aporta rínxols elàstics i definits, fins i tot amb humitat.

Mascarilla Hidratación Profunda Frizz Ease Dream Curls, de John Frieda. Un tractament hidratant que defineix i nodreix el cabell més sec, proporcionant manejabilitat, suavitat, lluentor i control de l’encrespament. El seu preu: 9,10€/250ml.

Espuma Nutritiva, de Pantene. Doma els teus rínxols amb aquesta mousse lleugera que garanteix uns rínxols duradors sense efecte encartonat. Proporciona hidratació i lluentor, per a un look definit i durador. El seu preu: 3,99€.

Hair.Resort Spray, de Kevin.Murphy. Si busques un sensual acabat d’ones de platja, aquest texturitzador sense oli t’ajudarà a aconseguir-ho de manera senzilla. La seva fórmula, amb ingredients naturals, aporta una fixació suau per a un resultat molt natural.

Ocean, de Cotril. Un altre producte que et recomanem per a presumir d’ones surferes. Conté sals de la Mar Morta i oligoelements, una combinació ideal per a crear ones i moviments naturals, aportant cos i definició. El seu preu: 16,80€.

Per bellezactiva.com