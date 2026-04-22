Fa 10 anys, Rufus Wainwright, publicava “Take All My Loves: 9 Shakespeare Sonnets”

Ara fa tot just 10 anys de l’efemèride. Un 22 d’abril de 2016 i coincidint amb el 400è aniversari de la mort de William Shakespeare, el cantautor canadenc, Rufus Wainwright, publicava “Take All My Loves: 9 Shakespeare Sonnets”, un disc on li va posar música a alguns dels seus sonets.
Pe a gravar-los compta amb un variat grup de cantants (Anna Prohaska, Florence Welch, Martha Wainwright, Fiora Cutler, Ben de Vries, Christopher Nell, Jürgen Holtz) i actors (Siân Phillips, Marius de Vries, Frally Hynes, Peter Eyre, Helena Bonham Carter, Carrie Fisher, William Shatner, Inge Keller) que els reciten.
