Títol: El Jim i la Janis
Escriptor: Llorenç Capdevila
Il·lustrador: Llorenç Capdevila
Editorial: Cruïlla
Pàgines: 160
Edat: A partir dels 15 anys
El que havia de ser un estiu ensopit per a en Mitus es converteix en un estiu crucial. El noi viu amb una mare un pèl esquerpa, preocupada per les seves pròpies ruptures sentimentals, i el seu amic de l’ànima se’n va a estudiar als Estats Units. I, sobretot, en Mitus no sap com actuar amb la Jana, una bona amiga amb qui s’ha fet un petó. La vida d’en Mitus i dels qui l’envolten farà un tomb decisiu quan hagin d’acompanyar els últims dies de l’oncle Jaume, malalt terminal. De manera impensada, en Mitus es capbussarà en una història d’amor desconeguda que va passar cinquanta anys enrere, la que van viure en Jim (Jaume) i la Janis (Giovanna), dos hippies a rebuf de l’estiu de l’amor i del flower power. Sense pretendre-ho tampoc, en Mitus descobrirà altres maneres d’entendre el món i com trobar el seu propi camí.
Una novel·la farcida de música (d’una altra època) i d’emocions (intemporals), on el protagonista passa de generar epitafis autocommiseratius a encarar la vida amb determinació. Una història excel·lentment traçada, que es llegeix amb avidesa i que recupera velles (tal vegada eternes) tesis de l’època hippy, com ara que tot i tothom està interconnectat i que tot passa per alguna raó. En Jim no és en Morrison, ni la Janis és la Joplin, però la seva història d’amor impossible acabarà adquirint un sentit.
Joan Bustos / Clijcat / Faristol