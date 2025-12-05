Catalunya amplia les mesures de contenció de la pesta porcina i prohibeix les activitats al medi natural en la zona infectada

El Govern català ha ampliat les mesures de contenció de la pesta porcina africana i s’aplicaran als 91 municipis que formen part de la zona infectada, 12 municipis a la zona infectada d’alt risc i 79 municipis al la zona infectada de baix risc. En aquesta zona es prohibeix accedir o fer qualsevol activitat de lleure al medi natural.
La modificació de les mesures ha estat publicada aquest divendres i inclou:
Prohibit accedir-hi o fer activitats. Excepte:
. Accés a habitatges.
. Activitats econòmiques en espais tancats.
. Restauració i instal·lacions esportives o hípiques.
. No es permet la caça (excepte si és per a la contenció de la malaltia).
. No es permet sortir els ramats de les zones d’alt risc i de baix risc.
Aquestes restriccions es mantindran, a la zona infectada de baix risc fins al 14 de desembre.
El document també especifica quines zones pertanyen al medi natural:
- Parcs naturals
- Zones boscoses
- Lleres de rius i rieres
- Prats
- Camps de conreu
- Parcs i camins situats fora del nucli urbà
També es recorda a tota la ciutadania que en cas de detectar un animal mort o malalt cal avisar a través del telèfon 112.
Relació de municipis
Municipis a la zona de risc alt:
Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Quirze del Vallès i Terrassa.
Municipis a la zona de risc baix:
Alt Penedès: Gelida i Sant Llorenç d’Hortons.
L’Anoia: els Hostalets de Pierola i Masquefa.
Bages: Castellbell i el Vilar, Mura.
Baix Llobregat: Abrera, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Cornellà del Llobregat, el Papiol, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, Viladecans i la Palma de Cervelló.
Barcelonès: Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
Maresme: Alella, Cabrils, el Masnou, Montgat, Òrrius, Premià de Dalt, Permià de Mar, Teià, Tiana i Vilassar de Dalt.
Vallès Occidental: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Rellinars, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
Vallès Oriental: l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, la Roca del Vallès, la Llagosta, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes i Vilanova del Vallès.
Consultar la resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.