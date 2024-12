Tres vehicles espanyols implicats en un sinistre al Port d’Envalira amb un ferit

Uns vehicles accidentats (arxiu)

Al voltant d’un quart de quatre de la tarda d’aquest dissabte, 21 de desembre, ha tingut lloc un accident de circulació a la carretera general número 2 (CG-2), al Port d’Envalira. En el sinistre de trànsit s’han vist implicats tres turismes amb matrícula espanyola.

El conductor d’un d’ells (un turista i amb edat per confirmar) ha resultat ferit per la col·lisió dels turismes implicats, sent atropellat, ja que es trobava a l’exterior del seu vehicle en el moment de l’incident viari.

S’ampliarà informació.