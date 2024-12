Continua la campanya del comerç urgellenc ‘Comprar a la Seu té premi’

Concurs ‘Comprar a la Seu té premi’ (Foto: UBSU / Ràdio Seu)

La Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU) ofereix un any més, al llarg de la campanya de Nadal, la promoció ‘Comprar a la Seu té premi’. Des de l’1 de desembre passat i fins al 5 de gener vinent, per totes les compres fetes als establiments adherits, els clients poden entrar en un sorteig en què s’oferirà 10 premis consistents en vals de 100 € en targetes regal, per a consumir als mateixos comerços associats. El sorteig, al qual hi entren totes les butlletes recollides en aquest període, es realitzarà el dia 9 de gener vinent.

Un altre concurs que té en marxa La Seu Comercial és el d’Aparadors i Façanes. Clients, veïns i visitants hi poden participar tot votant el que consideren que és el millor aparador de Nadal d’entre els locals que en formen part. La votació es pot fer fins al dia de Reis, 6 de gener, a través del web www.laseucomercial.cat.

La Unió de Botiguers també presenta aquest Nadal la promoció ‘A la captura del Tió’. Consisteix a fer-se una selfie amb cadascun dels més de vint tions gegants instal·lats en diferents indrets del nucli urbà de la Seu i de Castellciutat. A les publicacions hi ha d’aparèixer el nom del tió i de la persona que hi apareix, i presentant-los a l’oficina de Turisme Seu es pot aconseguir un detall de regal.