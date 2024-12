Joan Verdú arriba a Alta Badia sense posar-se límits: “Anem a per totes”

Joan Verdú, a Val d’Isère. Foto: Christophe Pallot Agence Zoom

Aquest diumenge arriba la quarta cita de la Copa del Món de gegant, a Alta Badia (Italia), la tercera per a Joan Verdú després de Beaver Creek (15è) i Val d’Isère (7è). La cursa és aquest diumenge amb la primera mànega a les 10:00h. Aquesta setmana Verdú i el seu equip han estat entrenant a Paganella per a preparar la prova italiana de la Copa del Món. L’equip va arribar divendres a Alta Badia i aquest dissabte han fet un petit entrenament al matí per a activar abans de la cursa de demà diumenge.

L’andorrà arriba a aquesta Copa del Món en un bon estat de forma i molt motivat després de la cursa que va fer el passat cap de setmana a Val d’Isère on va deixar molt bon sabor de boca per la seva actuació que el va situar 7è amb unes condicions de neu i visibilitat molt complicades. A Alta Badia la primera mànega començarà a les 10:00h i la segona a les 13:30h.





Joan Verdú, esquiador: “Hem fet l’entrenament precarrera a Alta Badia, al warm up de la Bambie. Bon feeling, bon clima, tot en ordre, hem pogut una bona setmana d’entrenaments a Paganella amb l’equip noruec, com fem cada any, que és a una pista molt, molt bona i molt similar a les condicions i perfil de pista que trobarem demà a la Gran Risa per tots coneguda i una pista que m’agrada molt. Arribo amb molt bon feeling després de la grandíssima carrera a Val d’Isère i això: pista que m’agrada, pista on he fet molt bons resultats anteriorment i que li tinc molta confiança. Demà serà un gran dia. Anem a per totes”.