Tres turistes detinguts per possessió de droga

Aquests darrers dies, per possessió d’estupefaents, el servei de Policia ha detingut un total de tres persones. La primera d’elles va ser arrestada el passat dilluns. Es tracta d’un turista de 18 anys que a les 00:35 hores va ser controlat a Andorra la Vella en possessió d’una pastilla de MDMA.
La segona detenció es va dur a terme el dijous a la frontera del riu Runer, a les 15:30 hores. L’individu controlat és un turista de 45 anys per possessió d’1,5 grams de cocaïna. L’home detingut accedia al Principat en un turisme.
La tercera detenció s’ha produït la matinada d’aquest divendres, a les 00:10 hores, també a la frontera del riu Runer. Novament es tracta d’una turista de 32 anys per possessió d’1,7 grams de cocaïna. Accedia a Andorra en un autobús de línia regular.