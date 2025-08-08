Quatre arrestats per conduir sota els efectes de l’alcohol

Per conducció en estat d’embriaguesa, donant un resultat positiu en la prova d’alcoholèmia, el servei de Policia ha detingut, aquests darrers dies, un total de quatre persones. Aquestes persones van ser arrestades en diferents controls a la xarxa viària del Principat d’Andorra donant unes taxes superiors a les permeses per la llei.
Segons informen des del servei de l’ordre, totes les persones detingudes han estat homes amb edats compreses entre els 33 i 64 anys. La Policia afegeix que conduïen amb taxes d’alcoholèmia d’entre 1,25 g/l. i 2,25 g/l.