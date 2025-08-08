Segueixen a l’alça les matriculacions de vehicles a Andorra

Segons les dades del Registre de vehicles d’Andorra, les matriculacions de vehicles durant el mes de juliol de 2025 han estat 514, el què suposa una variació percentual del +19,5% respecte al mes de juliol de l’any anterior. Aquest mes han tingut variacions positives “Camions i Camionetes” amb un +26,8%, “Turismes” amb un +20,2% i “Motocicletes i Ciclomotors” amb un +18,8%. Per contra, “Altres”, amb un -18,2%, presenta una variació negativa.
Les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins al juliol de 2025 han estat 3.100, fet que equival a una variació percentual del +7,0% respecte al mateix període de l’any anterior, en el qual es van matricular 2.896 vehicles. Les categories que mostren variacions positives són: “Turismes” de +155 unitats (+7,9%), “Motocicletes i Ciclomotors” de +30 unitats (+5,0%) i “Altres” de +33 unitats (+63,5%). L’única categoria que presenta una variació negativa és: “Camions i Camionetes” de -14 unitats (-4,9%).
Les matriculacions de vehicles dels darrers 12 mesos han estat 5.124, fet que equival a una variació percentual del +4,2% respecte al mateix període anterior, en el qual es van matricular 4.918 vehicles.