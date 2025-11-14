Tres persones arrestades quan accedien a Andorra amb droga

Aquests darrers dies, i pel que fa concretament a delictes contra la salut pública, el servei de Policia ha arrestat, a la frontera del riu Runer, un home de 34 anys i una dona de 19, ambdós en qualitat de turistes. Ambdós estaven accedint al país, la matinada del passat dimecres, amb 0,25 grams de cocaïna i 1,35 grams de “tusi”, respectivament.
Per altra banda, i també per possessió de productes estupefaents, la matinada d’aquest dijous, una altra dona no resident, de 31 anys, va ser detinguda pel servei de l’ordre quan entrava al Principat d’Andorra amb 7,5 grams de ketamina.