El PS es desmarca de la majoria comunal d’Escaldes

El Partit Socialdemòcrata (PS) anuncia la seva decisió de posar fi a la seva representació dins la majoria comunal del Comú d’Escaldes-Engordany, formada en el marc de la coalició de Consens. Després de mesos de treball i d’un procés de reflexió interna, el partit constata que la tasca comunal que s’ha de dur a terme de manera legítima no es pot continuar desenvolupant en el si de la majoria actual per diverses raons, entre les quals hi ha divergències de criteri i discrepàncies personals.
El PS ha donat sempre suport als seus membres electes i a la seva feina al Comú fins que “la situació ha esdevingut insostenible”, fet que ha obligat a prendre aquesta decisió. Malgrat aquest pas, el Partit Socialdemòcrata vol expressar el seu respecte per les decisions individuals i col·lectives de totes les persones implicades en el projecte comunal. “El partit reafirma el seu compromís amb els valors del servei públic, la transparència i el progrés social d’Escaldes-Engordany, i continuarà treballant per a defensar els interessos de la ciutadania des de la seva tasca política i institucional”.