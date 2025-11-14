Les XIII jornades transpirinenques de la pedra seca acullen més de 150 assistents aquest cap de setmana

Aquest divendres al migdia s’ha donat el tret de sortida a les XIII Jornades de Pedra Seca–Trobada de l’Associació de la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional, amb més de 150 assistents que formaran part del seguit d’activitats programades fins al diumenge al Centre de congressos d’Andorra la Vella. La iniciativa – que se celebra de forma bianual i que és el primer cop que Andorra és la seu – té com a objectiu impulsar la promoció, la conservació i la transmissió d’aquesta tècnica constructiva tradicional, declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO el 2018, i al Principat el 2024.
L’encarregada d’inaugurar les jornades ha estat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, que ha reivindicat, durant el seu discurs, el compromís del Govern amb la protecció i promoció d’aquesta tècnica constructiva tradicional. “El 2024 ens vam sumar a la candidatura UNESCO, reafirmant així el compromís d’Andorra amb la preservació d’aquest llegat compartit”, ha recordat.
Abans del reconeixement internacional i també després d’aquest, fins a l’actualitat, “Andorra ha fet passos significatius en la matèria”, amb l’inventariat i catalogació de construccions de pedra seca arreu del país; la restauració i recuperació d’aquestes; i l’organització de tallers formatius i demostracions pràctiques “per a transmetre l’ofici a noves generacions”, ha relatat la titular de Cultura.
A més, Bonell ha destacat el paper clau de les col·laboracions entre institucions i també el pes de les iniciatives privades en aquest procés. “El Centre Sociocultural de Cal Pal ha estat un espai clau per a l’impuls i la difusió de la pedra seca com a patrimoni viu. I el Govern, en col·laboració amb entitats com l’APSAT, la Fundació del Solà, la Comunitat de Treball dels Pirineus i el programa PETRA, ha treballat per a integrar la pedra seca en les polítiques de gestió del paisatge i de desenvolupament rural”.
Les jornades s’han estructurat en tres blocs de debat que començaran amb ponències d’acadèmics i experts i que, seguidament més d’una quarantena d’investigadors complementaran amb exposicions breus sobre cadascun dels blocs: la recerca, la formació i l’arquitectura i construcció tradicional. També s’ha previst una activitat paral·lela destinada al públic familiar el dissabte d’11 a 15 hores al Centre de Congressos amb un taller familiar de construccions de pedra seca en miniatura, a càrrec de Jaume Deu Roig.
Aquestes jornades estan organitzades pel Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports conjuntament amb l’Associació de la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional (APSAT) i els socis del projecte de cooperació transpirinenca Interreg POCTEFA Petra, cofinançat al 65% per la Unió Europea, a través del programa Interreg VI Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027), sent l’objectiu d’aquest programa la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra.
També formen part d’aquest projecte la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), la Universitat de Lleida, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la Universitat de Pau i dels Països de l’Ador, la comarca de Sobrarbe (Osca) i els Parcs Naturals Regionals dels Pirineus Catalans i de l’Arieja. Hi col·laboren també el Comú d’Andorra la Vella, el Comú d’Ordino, el centre sociocultural Cal Pal i els referents territorials dels governs autonòmics i regionals dels Pirineus.
