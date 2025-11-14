Les XIII jornades transpirinenques de la pedra seca acullen més de 150 assistents aquest cap de setmana

La ministra, Mònica Bonell, en l'acte d'inauguració de les jornades (SFGA)
Aquest divendres al migdia s’ha donat el tret de sortida a les XIII Jornades de Pedra Seca–Trobada de l’Associació de la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional, amb més de 150 assistents que formaran part del seguit d’activitats programades fins al diumenge al Centre de congressos d’Andorra la Vella. La iniciativa – que se celebra de forma bianual i que és el primer cop que Andorra és la seu – té com a objectiu impulsar la promoció, la conservació i la transmissió d’aquesta tècnica constructiva tradicional, declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO el 2018, i al Principat el 2024.

L’encarregada d’inaugurar les jornades ha estat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, que ha reivindicat, durant el seu discurs, el compromís del Govern amb la protecció i promoció d’aquesta tècnica constructiva tradicional. “El 2024 ens vam sumar a la candidatura UNESCO, reafirmant així el compromís d’Andorra amb la preservació d’aquest llegat compartit”, ha recordat.

Abans del reconeixement internacional i també després d’aquest, fins a l’actualitat, “Andorra ha fet passos significatius en la matèria”, amb l’inventariat i catalogació de construccions de pedra seca arreu del país; la restauració i recuperació d’aquestes; i l’organització de tallers formatius i demostracions pràctiques “per a transmetre l’ofici a noves generacions”, ha relatat la titular de Cultura.

A més, Bonell ha destacat el paper clau de les col·laboracions entre institucions i també el pes de les iniciatives privades en aquest procés. “El Centre Sociocultural de Cal Pal ha estat un espai clau per a l’impuls i la difusió de la pedra seca com a patrimoni viu. I el Govern, en col·laboració amb entitats com l’APSAT, la Fundació del Solà, la Comunitat de Treball dels Pirineus i el programa PETRA, ha treballat per a integrar la pedra seca en les polítiques de gestió del paisatge i de desenvolupament rural”.

Les jornades s’han estructurat en tres blocs de debat que començaran amb ponències d’acadèmics i experts i que, seguidament més d’una quarantena d’investigadors complementaran amb exposicions breus sobre cadascun dels blocs: la recerca, la formació i l’arquitectura i construcció tradicional. També s’ha previst una activitat paral·lela destinada al públic familiar el dissabte d’11 a 15 hores al Centre de Congressos amb un taller familiar de construccions de pedra seca en miniatura, a càrrec de Jaume Deu Roig.

Aquestes jornades estan organitzades pel Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports conjuntament amb l’Associació de la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional (APSAT) i els socis del projecte de cooperació transpirinenca Interreg POCTEFA Petra, cofinançat al 65% per la Unió Europea, a través del programa Interreg VI Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027), sent l’objectiu d’aquest programa la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra.

També formen part d’aquest projecte la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), la Universitat de Lleida, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la Universitat de Pau i dels Països de l’Ador, la comarca de Sobrarbe (Osca) i els Parcs Naturals Regionals dels Pirineus Catalans i de l’Arieja. Hi col·laboren també el Comú d’Andorra la Vella, el Comú d’Ordino, el centre sociocultural Cal Pal i els referents territorials dels governs autonòmics i regionals dels Pirineus.

