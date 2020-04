El minsitre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat que en les darreres hores s’han pogut extubar tres pacients, que segueixen a la unitat de cures intensives esperant que es puguin recuperar més abans de pujar a planta. A l’UCI hi ha un total de 17 pacients, 14 d’intubats i ventilats mecànicament.

A l’hospital hi ha un total de 47 ingressats per coronavirus.

Martínez Benazet ha exposat les dades epidemiològiques i ha informat que els casos totals s’eleven a 659 (13 més que ahir), i que els casos actius són 468 (10 menys que ahir).

Es comptabilitzen 160 curats (21 altes més des d’ahir) i 31 defuncions (dues més que ahir). El ministre de Salut ha traslladat el condol a les famílies i ha explicat que es tracta d’un pacient de més de 80 anys que es trobava ingressat a l’hospital i un altre de més de 70 anys que estava intubat.

L’evolució epidemiològica apunta a una estabilització dels casos actius de coronavirus

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i la cap d’Àrea del departament de Promoció, Prevenció i Vigilància de la Salut, Rosa Vidal, han comparegut aquest dimarts per actualitzar les dades sanitàries del coronavirus a Andorra. Durant la seva explicació, Vidal ha destacat que en les gràfiques de l’evolució epidemiològica, tenint en compte la data d’inici de símptomes, s’apunta a una estabilització dels casos actius de persones afectades per la malaltia.

La responsable de Promoció, Prevenció i Vigilància de la Salut ha remarcat que “semblaria que estem en un bon camí, de manera que el nombre de casos actius no s’incrementa, sinó que s’estabilitza i semblaria que va amb la intenció d’anar desapareixent”. Rosa Vidal ha precisat que “això no vol dir que no tinguem casos nous, estem tenint casos nous cada dia, però aquests són menys i ja comencem a tenir més recuperacions”.

Una situació que, segons Vidal, “té un mèrit molt important perquè és la població qui ho ha fet”. “La població, adoptant mesures de confinament a casa seva i d’intentar interactuar el mínim possible, ha reduït la possibilitat d’infectar i això és allò que hem de fer per mantenir que el nostre sistema sanitari pugui donar la resposta més adequada a aquelles persones que la necessiten”, ha afegit.