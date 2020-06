Tres noves altes redueixen a només dos els positius de COVID-19 aïllats a l’àrea de la Seu

El Centre d’Atenció Primària de la Seu d’Urgell ha notificat aquest dimecres 3 noves altes de veïns aïllats a domicili que han superat la COVID-19. D’aquesta manera, a data d’avui a l’entorn de la capital alturgellenca ja només hi ha dues persones contagiades, del total de 44 que estan en seguiment. La resta són 16 casos sospitosos i 26 contactes sense símptomes. Des de l’inici de la pandèmia ja han rebut l’alta domiciliària 407 persones. De la seva part, el Sant Hospital es manté un dia més sense cap ingressat ni cap cas pendent de resultat.

El president de l’FSH i alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, es mostra “moderadament optimista” i creu que aquests dies la situació “està molt controlada”. En una entrevista al programa de RàdioSeu ‘Fil Directe amb l’Ajuntament’, Fàbrega valora especialment el fet que les darreres dues setmanes no hi ha hagut cap nou positiu ni a la Seu ni a tot l’Alt Urgell i que, paral·lelament, els infectats que estaven en seguiment han anat rebent l’alta, cosa que fa que fins i tot hi hagi possibilitats d’arribar a la fita de “zero contagiats” aquests propers dies. A més a més, totes les proves PCR que s’han fet els darrers dies -en aquells casos en què és necessari- han donat resultat negatiu.

No oblidar el perill del virus

L’evolució actual també és bona a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran i al conjunt de Catalunya. Jordi Fàbrega ha agraït la col·laboració de tothom perquè això sigui possible, però ha demanat a la població mantenir la prudència i les mesures de prevenció individuals (mascareta, distància social i rentat de mans freqüent). El també alcalde de la Seu demana que no s’oblidi “el que ha costat arribar fins aquí, l’esforç personal que ha suposat el confinament i el preu molt alt que s’ha pagat, que és la pèrdua de moltes vides humanes”. Per això, subratlla que la prioritat és “no fer passes enrere”, tenint en compte que més de 90% de la població encara no està immunitzada.

Finalment, Fàbrega recorda que el coronavirus pot tenir conseqüències molt greus per a determinats col·lectius, com ara la gent gran o amb patologies prèvies. Per això, cal que tothom ajudi a protegir-los tot seguint les mesures de seguretat elementals, sobretot en espais tancats, per evitar així els rebrots que ja hi ha hagut en d’altres països.