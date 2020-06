Emotiva trobada telemàtica del Consell d’Infants al Comú d’Andorra la Vella

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha mantingut aquest dijous al matí una emotiva trobada telemàtica per acomiadar el curs amb els representants de 5è i 6è dels sis centres escolars de la parròquia que formen part del Consell d’Infants. Aquest any, com a conseqüència de l’obligada aturada per la crisi de la COVID-19, les propostes que van presentar els consellers infantils el novembre passat no s’han pogut tirar endavant, ja que els escolars no les han pogut treballar com havien previst.

La cònsol major ha lamentat que els estudiants no hagin pogut desenvolupar les iniciatives de la manera que haurien volgut i els ha emplaçat a traslladar els projectes als seus successors del curs 2020-2021. En aquest sentit, ha recordat que es van presentar idees molt interessants i engrescadores, pensades per millorar el dia a dia dels ciutadans de la parròquia i generar bons hàbits sostenibles i saludables. Entres les accions hi havia pantalles digitals a la via pública per informar els turistes, la instal·lació de màquines de reciclatge d’envasos, les casetes de fusta per als ocells i els gats del carrer, i més espais esportius i lúdics per als infants.

Conxita Marsol ha agraït als estudiants i al personal docent l’esforç i la dedicació que han esmerçat en un projecte tan educatiu i que tants bons fruits ha donat com és el del Consell d’Infants i confia que, novament, el curs vinent es puguin debatre les iniciatives a la sala del Consell de Comú. “Esperem que el proper curs ho puguem reprendre i ho farem amb moltes ganes i il·lusió”, ha manifestat. Amb tot, ha animat els estudiants que ho vulguin a fer arribar al Comú durant l’estiu les aportacions que considerin per millorar la parròquia.

Des del Comú, a més, s’ha convidat els membres del Consell d’Infants del curs 2019-2020 a participar a la festa de cloenda que se celebrarà el juny del 2021 (la d’enguany s’ha hagut de suspendre) i s’elaborarà una orla amb les fotos de tots els participants d’aquesta edició.

Per la seva part, els infants, en un ambient molt emotiu, han expressat les ganes que tenen de tornar amb normalitat a l’escola perquè troben a faltar els mestres i els companys, i també, han mostrat el seu neguit per possibilitat que hi hagi rebrots de la COVID-19 que derivin en nous confinaments.

D’altra banda, i recordant que a principi de curs es va demanar als infants que proposessin activitats per a la Festa major, Conxita Marsol s’ha compromès a treballar perquè aquest any hi torni a haver iniciatives que agradin els més menuts i que, alhora, es puguin dur a terme amb les condicions de seguretat sanitària.

La d’enguany és la quarta edició del Consell d’Infants d’Andorra la Vella, una iniciativa que impulsa la Unicef i que està formada pels alumnes de l’Escola Andorrana d’Andorra la Vella, el Col·legi Anna Maria Janer, el Col·legi Sant Ermengol, l’Escola Elemental francesa d’Andorra la Vella, l’Escola francesa de Santa Coloma, i des d’aquest any, també, els estudiants del British College of Andorra.

La trobada d’aquest matí es pot consultar en línia al canal de Youtube del Comú d’Andorra la Vella, a través d’aquest enllaç.